VIH : l'Europe est loin d'atteindre les objectifs mondiaux de lutte contre le sida

L'ESSENTIEL En 2022, environ 39 millions vivaient avec le virus de l'immunodéficience humaine. En France, environ 5.000 nouvelles contaminations sont recensées chaque année.

L'Europe et l'Asie centrale sont deux régions qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs de l’ONUSIDA visant à mettre fin au sida d’ici 2030.

Selon un rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, près d'une personne sur six vivant avec le sida ne connaît pas son état sérologique, seulement 85 % d'entre elles sont traitées, loin de l'objectif de 95 % fixé pour 2025.

39 millions de personnes vivaient avec le VIH fin 2022, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, est responsable du syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA), une maladie qui affaiblit progressivement le système immunitaire. Le virus se transmet principalement par voie sexuelle, par le sang contaminé ou de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Malgré les progrès réalisés dans la prévention et le traitement du VIH, la maladie reste un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays.

Les objectifs mondiaux en matière de lutte contre le VIH

Même si le nombre de nouvelles infections au VIH et les taux de mortalité liés au SIDA continuent de baisser en Europe et en Asie centrale, ces deux régions ne parviennent pas à atteindre les objectifs de l’ONUSIDA visant à mettre fin au sida d’ici 2030.

Selon un rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), seulement 83 % des personnes séropositives savent qu'elles sont infectées et seulement 85 % d'entre elles sont traitées, loin de l'objectif de 95 % fixé pour 2025. “Les données de l’ECDC montrent que les services de dépistage et de traitement doivent être étendus, et que les pays devraient envisager de mettre en œuvre et d’étendre des interventions de dépistage innovantes, telles que des services communautaires et d’auto-dépistage”, peut-on lire dans le communiqué.

Le rapport met également en évidence la nécessité de mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination. “Un pourcentage important des personnes interrogées n’ont pas révélé leur statut à leur famille ou à leurs amis, nombre d’entre elles craignant également un traitement différentiel dans les établissements de soins de santé”, souligne l’ECDC.

Sida : quelle est la situation en France ?

En France, environ 5.000 nouvelles contaminations sont recensées chaque année, d’après les données de Santé publique France. Le délai entre l’infection par le VIH et son diagnostic reste long et “peut souvent atteindre trois ans”, précise l’Institut Pasteur. Cela signifie que de nombreuses personnes vivent avec le virus sans le savoir, augmentant ainsi les risques de transmission.

Si aucun traitement n’est suivi, le syndrome de l’immunodéficience acquise (sida) apparaît environ sept ans après l’infection par le VIH. Il correspond au moment où le système immunitaire ne fonctionne plus, les lymphocytes T ayant pour la plupart été détruits par le virus. A cause de cela, les personnes infectées peuvent développer sur le long terme des maladies dites “opportunistes”, car elles sont causées par des micro-organismes qui profitent de la faiblesse du système immunitaire pour se développer. Parmi ces maladies opportunistes, on compte les infections bactériennes, les infections fongiques, les infections virales ou encore certains types de cancers.