Covid long : l'infection de certains neurones à l'origine de troubles persistants chez l'homme

L'ESSENTIEL Les neurones à GnRH contrôlent certains processus liés à la reproduction, comme la puberté, l’acquisition des caractères sexuels secondaires et la fertilité à l’âge adulte.

Une infection à la Covid-19 altérerait la fonction des neurones à GnRH, selon une nouvelle étude.

Les patients dont les neurones à GnRH ont été impactés par la Covid-19 présenterait davantage de troubles de la mémoire, de l’attention et de la concentration.

Essoufflement, toux, fatigue, perte du goût ou de l’odorat, malaise après l’effort, fièvre, dépression, dysfonctionnement cognitif…. Dans une étude, publiée dans la revue eBioMedicine, les chercheurs viennent de découvrir un nouveau symptôme au Covid long : la maladie endommagerait certains neurones et affecterait plusieurs capacités cognitives comme la mémoire, l’attention et la concentration.

Une altération des neurones chez les patients affectés par la Covid-19

Selon l’Assurance Maladie, on dit qu’une personne souffre d’un Covid long - des symptômes prolongés à la suite d’une infection à la Covid-19 - quand elle présente des symptômes pendant plus de quatre semaines. Ceux-ci durent parfois longtemps : plus de douze semaines et parfois même plusieurs mois. En France, plus de deux millions de personnes présentaient une affection post-Covid, c’est-à-dire un Covid long, en 2022, selon Santé Publique France.

Dans cette nouvelle étude, l’équipe de chercheurs s'est intéressée aux neurones à GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone, une hormone) qui contrôlent certains processus liés à la reproduction, comme la puberté, l’acquisition des caractères sexuels secondaires et la fertilité à l’âge adulte.

Pour mesurer l’impact d’une infection par la Covid-19 sur ces neurones à GnRH, ils ont analysé les dosages hormonaux de 47 hommes prélevés à deux moments différents : trois mois et un an après l’infection. Ainsi, ils ont constaté une altération des fonctions des neurones à GnRH et une chute de la testostérone chez certains patients.

Des troubles de la mémoire, de l’attention et de la concentration

Autre observation des chercheurs : ces patients - avec des dosages hormonaux anormaux et une baisse du taux de testostérone - signalaient plus de troubles de la mémoire, de l’attention, et de difficultés de concentration que les autres.

“Bien qu’il s’agisse de mesures effectuées sur un petit échantillon de patients et uniquement masculins, ces résultats sont très intéressants et mériteraient d’être approfondis dans le cadre d’autres études menées à plus grande échelle”, explique Waljit Dhillo, professeur à l’Imperial College London, co-dernier auteur de cette étude, dans un communiqué.

Enfin, les scientifiques ont aussi étudié le cortex de patients décédés des suites de la Covid-19. Ils ont ainsi découvert que le virus était présent au niveau de l’hypothalamus - là où se trouvent les neurones à GnRH - et qu’une partie des neurones à GnRH était morte.

“Ces résultats peuvent être inquiétants sur plusieurs points au regard du rôle de ces neurones dans la reproduction et de leur implication dans certaines fonctions cognitives, conclut Vincent Prévot, directeur de recherche à l’Inserm, co-dernier auteur de cette étude. Ils pointent la nécessité d’optimiser et de généraliser le suivi médical des personnes atteintes de symptômes persistants suite à une infection par la Covid-19.”