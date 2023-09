Quels signes moins connus peuvent évoquer un trouble du spectre autistique ?

L'ESSENTIEL L'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui se manifeste dès la petite enfance, généralement vers l'âge de 2 ans.

Plusieurs signes peuvent évoquer un trouble du spectre autistique, comme des interactions limitées avec les autres, une hypersensibilité à certains stimuli sensoriels ou encore de fortes colères.

Une détection précoce du TSA est important pour permettre aux enfants d'avoir l'accompagnement approprié et ainsi développer leurs compétences sociales.

Le trouble du spectre autistique (TSA) est un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste dès la petite enfance, généralement vers l'âge de 2 ans. S’il affecte différents aspects du développement de l'enfant, il existe des signes moins connus qui peuvent l'évoquer et permettre une détection plus précoce.

Être attentif aux signes moins connus du TSA

En plus de certains signes évidents du TSA, comme les difficultés sociales et les intérêts restreints, certains signes moins connus méritent une attention particulière :



• Les moments de frustration intenses dont la cause peut être difficile à déterminer. Ces fortes colères peuvent résulter de la frustration de ne pas pouvoir communiquer efficacement ses besoins et ses désirs.

• Les interactions limitées avec les autres. Souvent en lien avec leurs difficultés à établir des liens sociaux ou comprendre les émotions des autres, les enfants touchés par le TSA peuvent sembler repliés sur eux-mêmes. Ils ont alors du mal à exprimer leurs propres émotions de manière appropriée.

• L’hypersensibilité à certains stimuli sensoriels. Ils peuvent ainsi avoir du mal à tolérer les sorties, la nouveauté, les transitions, les imprévus, certains types d'éclairage et de bruit, ou encore des matières ou des couleurs. Cette sensibilité les rend anxieux et provoquent des réactions inattendues.

• La non-verbalité. Certains enfants peuvent avoir des difficultés ou une absence totale d'expression par le langage. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ne comprennent pas ce qu'il se passe autour d'eux, beaucoup comprennent d'ailleurs bien plus qu'ils ne peuvent le dire.

L'importance de la détection précoce

La détection précoce du TSA est cruciale pour offrir aux enfants concernés un soutien approprié et des interventions précoces. Plus tôt le trouble est identifié, plus tôt l'enfant peut commencer à recevoir l'aide dont il a besoin pour développer ses compétences sociales et de communication.

Si vous avez un doute, n'hésitez pas à en parler avec toutes les personnes en contact régulier avec votre enfant, et à consulter le médecin traitant, le pédiatre, ou encore un pédopsychiatre.

En savoir plus : www.autismeinfoservice.fr