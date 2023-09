Fourmis de feu en Europe : quels sont les risques pour la santé ?

L'ESSENTIEL Une fourmi rouge exotique dangereuse a commencé à envahir l’Europe. Des nids ont en effet été retrouvés en Sicile (Italie).

La piqûre de la "fourmi de feu" est très douloureuse (comme une brûlure) et peut être responsable de réactions allergiques sévères.

Ce type de fourmi peut tuer certains animaux comme les oiseaux, mais n’est mortelle pour l’homme qu’en cas de choc allergique grave n’ayant pas pu être pris en charge.

Solenopsis invicta est leur nom scientifique, mais elles sont plus connues sous le nom de "fourmis de feu" en raison de la douleur brûlante provoquée par leurs piqûres.

Des fourmis importées en Europe

Initialement rencontrées en Amérique du Sud, elles se sont déjà étendues, en moins d’un demi-siècle, en Australie, en Chine, aux Etats-Unis, au Mexique, à Taïwan et aux Caraïbes, mais n’avaient pas encore touché l’Union européenne (UE). Hélas, de nouvelles données, parues dans Current Biology le 11 septembre 2023, nous font part de leur présence en Sicile, et en Europe. C’est généralement par l’importation de plantes exotiques qu’elles colonisent les autres pays.

Ces fourmis de feu sont classées comme la "pire espèce exotique envahissante", par l’équipe de chercheurs.

Fourmi de feu : des piqûres très douloureuses potentiellement mortelles

Ce type de fourmis provoque des piqûres très douloureuses qui font penser à une brûlure (d’où leur surnom "fourmis de feu") et sont responsables de démangeaisons et de lésions inflammatoires sur la peau qui gonfle (œdème). Elles peuvent parfois s’infecter (apparition de pus).

Le venin qu’elles injectent, grâce à un dard, possède un immense pouvoir irritant (le plus irritant au monde selon National Graphic). Il peut de plus être à l’origine de réactions allergiques graves comme un choc anaphylactique.

Ces fourmis sont mortelles pour les petits animaux comme les oiseaux, mais ne le sont heureusement pas pour l’homme sauf pour les cas de chocs anaphylactiques n’ayant pas pu être pris en charge à temps.

Solenopsis invicta : un danger pour l’homme et la nature

L’étude démontre que la moitié des zones urbaines en Europe est potentiellement colonisable par cette espèce de fourmis rouges, en raison de l’environnement qu’on y trouve et du réchauffement climatique. Les chercheurs ont répertorié 88 nids répartis sur 4,7 ha, en Sicile (Italie), non loin de Syracuse. D’ailleurs, des habitants ont signalé des piqûres dans cette zone depuis 2019.

L’impact sur les écosystèmes (destruction d’autres espèces d’insectes et d’animaux), l’agriculture (dégâts dans les cultures) et la santé humaine (piqûres à risque de complications infectieuses et allergiques), comme l’a décrit l’équipe scientifique, est majeur.

Une détection précoce de ces fourmis exotiques est primordiale afin de mettre en place des actions pour stopper cette invasion. En effet, son éradication peut se révéler particulièrement complexe puisque l'espèce se reproduit très vite avec jusqu'à 2.000 œufs pondus par jour.