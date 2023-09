Rentrée des classes : alerte sur l'augmentation de «l'asthme scolaire»

L'ESSENTIEL L'asthme touche environ 4 millions de personnes en France.

A la rentrée scolaire, il y a une augmentation des crises chez les enfants et les adolescents.

Trois causes peuvent expliquer ce phénomène.

En cette rentrée des classes, la Gregory Pariente Foundation (GPFD) alerte sur l’augmentation notable des crises d’asthme chez les enfants et les adolescents lors de cette période particulière.

Crises d’asthme : plus de passages aux urgences à la rentrée des classes

Chaque année, les deux premières semaines de rentrée des classes donnent lieu à une augmentation des crises d’asthme chez les jeunes de moins de 15 ans. "On observe un pic du nombre d'appels chez SOS médecins, un pic des passages aux urgences des hôpitaux et un pic des hospitalisations", souligne La Gregory Pariente Foundation. Les données de la surveillance épidémiologique quotidienne par les réseaux SOS Médecins et les données OSCOURS (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences) font en effet foi : en 2022, entre la semaine 35 et la semaine 36, les hausses observées sont respectivement de +82 % (SOS médecins), de +169 % (Urgences) et de +33 % (Hospitalisations). "Ces données sont similaires à celles des 3 dernières années", précise l’association de patient.



Trois causes peuvent expliquer ce phénomène : l’arrêt du traitement de fond pendant les vacances, la recrudescence des épisodes d’infections virales respiratoires lors de la reprise de la vie en collectivité et l’exposition à certains allergènes à l’école et au collège.

Rentrée des classes : que faire contre "l'asthme scolaire" ?

Face à la recrudescence des cas "d’asthme scolaire", la Gregory Pariente Foundation émet plusieurs recommandations :



- Les parents et les jeunes doivent être encore plus attentifs aux signaux d’alerte témoins que l’asthme n’est plus contrôlé : difficultés respiratoires au quotidien, sifflement dans la poitrine voire oppression thoracique, réveil nocturne, recours plus fréquent à un inhalateur…



- Il faut également reprendre le traitement de fond anti-asthmatique et le traitement contre les allergies dès que possible (en cas d’interruption de ces derniers).



- Les jeunes doivent aussi se prémunir des allergènes à l’école et au collège en évitant de partager le même porte-manteau et de se frotter aux vêtements de leurs condisciples lors de bousculades dans les escaliers ou les couloirs. Ceux qui utilisent les bus scolaires doivent être encore plus vigilants en raison de la présence d’acariens, de moisissures et même parfois de traces de produits de nettoyage faute d’une bonne ventilation dans ce type de transport.

"Enfin, les enseignants et le personnel de l’infirmerie doivent être spécifiquement informés sur l’asthme et l’allergie de l’élève", concluent les militants.

L'asthme touche environ 4 millions de personnes en France. Cette maladie chronique est responsable chaque année de près de 60.000 hospitalisations et 1.000 décès.