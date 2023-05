Asthme, eczéma : les femmes victimes de violences domestiques ont un risque accru d’en souffrir

L'ESSENTIEL Les femmes victimes de violences domestiques ont plus de risque de souffrir de maladie atopique.

Les maladies atopiques sont liées à l’hypersensibilité à l’environnement.

L’eczéma et l’asthme sont des maladies atopiques.

“Nos résultats montrent que les femmes [victimes de] violence domestique et de maltraitance ont 52 % de risques en plus de développer des maladies atopiques", explique le Dr Joht Singh Chandan, auteur d’une nouvelle étude sur ce thème publiée dans la revue The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Il détaille comment il est arrivé à une telle conclusion.

Les violences domestiques augmentent le risques de souffrir de maladies atopique

Pour étudier le lien entre maladie atopique et violence domestique, les chercheurs ont analysé les données de 13.852 femmes ayant consulté un médecin pour cause de violence domestique et les ont comparé à celles de 49.036 patientes qui n’avaient jamais vécu de tel événement. Aucune n’avait eu de maladie atopique dans le passé.

Résultats : 967 participantes qui avaient consulté pour violences domestiques avaient une maladie atopique, soit une incidence de 20,10 cas pour 1.000 patientes. Dans le deuxième groupe, sans violence, elles étaient 2.607, soit 13,24 pour 1.000. Les scientifiques en concluent que les femmes victimes de violences domestiques ont 52 % de risque en plus de développer des maladies atopiques.

"Nous avons essayé de mieux comprendre les effets de la violence domestique sur la santé [des femmes] afin que des politiques de santé publique (...) puissent être davantage élaborées pour ne plus seulement lutter contre la violence domestique, mais également contre les effets secondaires tels que le développement de maladies atopiques”, précise le chercheur de l'université de Birmingham.

Asthme, Eczéma, rhinite allergique, des maladies atopiques

Les chercheurs ont précisé que les femmes battues avaient surtout un risque accru de souffrir d'eczéma, d'asthme et de rhinite allergique. Elles sont identifiées comme des maladies atopiques car elles sont liées à l’hypersensibilité vis-à-vis de l'environnement. Le corps réagit - mal - aux allergènes et aux irritants comme les poussières, le pollens, etc.

L'eczéma est une maladie inflammatoire chronique de la peau, non contagieuse, responsable de démangeaisons et qui évolue par poussées. L’asthme est une pathologie chronique qui se caractérise par une inflammation permanente des bronches. Les personnes qui en sont atteintes ont des crises durant lesquelles elles ont du mal à respirer. Enfin la rhinite allergique est une allergie saisonnière liée à la production de pollen.

Les conclusions de cette étude sont importantes car les violences domestiques et conjugales sont un phénomène mondiale ayant des répercussions importantes sur la santé physique et psychique des victimes. En ce qui concerne la France, en 2019, 213.000 femmes âgées de 18 à 75 ans auraient subi des violences physiques et/ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint, selon une estimation gouvernementale.