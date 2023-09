Dépendance aux opioïdes : un traitement contre l'insomnie pourrait éviter les rechutes

L'ESSENTIEL Ce sont souvent les symptômes du sevrage qui conduisent les personnes dépendantes aux opioïdes à replonger dans la drogue.

Des chercheurs se sont demandés si un traitement expérimental contre l'insomnie appelé DORA-12 ne pourrait pas aider au sevrage. Les tests sur des rats se sont montrés prometteurs.

Toutefois, les résultats étaient légèrement différents selon le sexe de l'animal. Les chercheurs avancent que les femelles pourraient être plus sensibles à l'oxycodone et qu'elles pourraient avoir besoin d'un autre dosage.

Le DORA-12 est un médicament expérimental appartenant à la classe des antagonistes des récepteurs de l'orexine (DORA) actuellement développés pour traiter les insomnies. Mais il n'aidera pas uniquement à mieux dormir, il pourrait aussi soulager les personnes dépendantes aux opioïdes, comme l'oxycodone, selon une étude menée par le centre Scripps Research.

Addiction aux opioïdes : mieux dormir pour éviter les rechutes

Lors d'un sevrage aux opioïdes, qui peut durer plusieurs jours, les personnes dépendantes font face à une série de symptômes tels que des nausées, des vomissements, des sueurs, des frissons, des douleurs, de l'anxiété et de l'insomnie. Le désir de soulagement de ces troubles est à l'origine de nombreuses rechutes. C'est dans ce contexte que les chercheurs du Scripps Research se sont intéressé à l'efficacité du traitement expérimental contre l'insomnie DORA-12 pour faciliter la cure de désintoxication.

"L'idée derrière le test de ce traitement était que si les personnes ou les animaux dormaient mieux pendant cette période de sevrage, alors lorsqu'ils se réveilleraient, ils ne ressentiraient peut-être pas autant de besoin et ne seraient pas aussi susceptibles de rechuter", explique Jessica Illenberger, auteure principale de l'article parue dans Neuropharmacology.

L'équipe a ainsi effectué des essais avec des rats en sevrage d'oxycodone. Ils ont administré à certains d'entre eux le médicament contre l'insomnie. Les résultats ont montré que ces animaux étaient beaucoup moins enclins à recourir à nouveau aux drogues. De plus, les signes de dépendance aux opioïdes dans le cerveau, caractérisés par le nombre de certains types de neurones, ont été inversés avec l'utilisation du DORA-12. Et, cet effet a persisté même lorsque le DORA-12 n'avait pas été administré depuis plusieurs jours.

"Ces résultats sont très encourageants" confie Rémi Martin-Fardon, responsable des travaux. "Nous espérons qu'à l'avenir, ce composé pourra être utile non seulement pour traiter les troubles du sommeil, mais également pour les troubles liés à l'usage de drogues."

Sevrage et DORA-12 : des résultats différents selon le sexe

Les scientifiques ont également constaté des différences légères selon le sexe des rats. Bien que tous les rongeurs affichaient moins de rechutes aux opioïdes à la suite du traitement avec le DORA-12, le médicament s'est montré moins efficace chez les femelles. Par ailleurs, les modifications du nombre de neurones semblaient être plus prononcées chez les mâles. "Je pense que c'est quelque chose de vraiment important à suivre", indique Remi Martin-Fardon dans un communiqué. "Il se peut que les femmes soient beaucoup plus sensibles à l'effet de l'oxycodone et que différentes doses de traitement soient nécessaires."

Des études supplémentaires pour vérifier ces résultats et confirmer l'intérêt du DORA-12 dans le traitement des addictions devront être menées.