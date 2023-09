Levothyrox : l'ancienne formule encore utilisée jusque 2025

L'ESSENTIEL Le Levothyrox est un traitement prescrit aux patients souffrant de troubles de la thyroïde.

Récemment, le laboratoire Merck a annoncé prolonger la distribution de l’ancienne formule de Levothyrox en France en 2024 et 2025.

Plus de 30.000 patients ont signalé des maux de tête, des insomnies, des vertiges et d’autres effets secondaires à la suite de la prise de la nouvelle formule du Levothyrox.

Une bonne nouvelle pour les patients souffrant de troubles de la thyroïde. Le mardi 5 septembre, le laboratoire allemand Merck a annoncé le prolongement de la distribution de l'Euthyrox, l'ancienne formule du Levothyrox, en France. Ce traitement permet de remplacer la thyroxine naturelle quand elle n’est plus sécrétée en quantité suffisante par la thyroïde.

Levothyrox : des effets secondaires signalés par 30.000 patients

Cette décision a répondu à une demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). En effet, plus de 30.000 patients ont signalé des maux de tête, des insomnies, des vertiges et d’autres effets secondaires à la suite de la prise de la nouvelle formule du Levothyrox entre mars 2017 et avril 2018. "Merck vient d’accepter de prolonger à nouveau ces importations, toujours de manière temporaire, en 2024 et 2025 (…)", a indiqué le groupe dans un communiqué.

La distribution de l’ancienne formule du Levothyrox devait s’arrêter en 2020, mais elle a été prolongée plusieurs fois en raison de procédures judiciaires autour de la nouvelle formule, qui conserve le même principe actif, la lévothyroxine, mais avec de nouveaux excipients.

Un immense soulagement pour 100.000 malades de la thyroïde

À l’annonce de cette nouvelle, l’Association française des malades de la thyroïde a déclaré ressentir "un immense soulagement". "Rappelons qu’aujourd’hui encore il y a environ 100.000 patients qui trouvent que cette formulation est celle qui leur convient le mieux. Et qui craignaient qu’elle disparaisse", a noté l’organisme.

Toutefois, le laboratoire Merck a averti sur "la nécessité pour les professionnels de santé d’accompagner les patients à trouver le traitement pérenne qui leur convient le mieux, afin d’anticiper le jour où cette ancienne formule ne sera plus du tout disponible". Comme l’a expliqué le groupe, les importations transitoires seront réalisées à partir de lots destinés aux derniers pays qui ne sont pas encore passés à la nouvelle formule du médicament, "c'est-à-dire l'Allemagne puis la Russie jusqu'en 2023 puis l'Argentine à partir de la fin de cette année".