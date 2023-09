Une épidémie d'Ebola au festival Burning Man ?

L'ESSENTIEL Les "flambées épidémiques" d'Ebola en Afrique ont fait près de 15.000 morts depuis 1976.

Une fausse rumeur prétend qu'une épidémie d'Ebola a commencé au festival Burning Man.

La maladie à virus Ebola est une pathologie virale aiguë sévère.

À la suite des fortes pluies qui ont transformé le festival Burning Man en torrent de boue, un déluge d'informations erronées affirmant qu'une épidémie d'Ebola s'était déclarée lors de l'événement a provoqué une vague de panique chez les Américains bloqués dans le désert.

Epidémie d'Ebola au festival Burning Man : origine de la rumeur

La folle rumeur a pris naissance dans un message largement partagé sur X (anciennement Twitter), qui montrait une fausse capture d'écran d'un compte des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) indiquant qu'une épidémie d'Ebola avait été confirmée à Black Rock City, dans le Nevada.

"Je peux confirmer que l'entrée de l'événement a été fermée pour l'année en raison de pluies inhabituelles qui ont provoqué des conditions boueuses et non en raison d'une épidémie d'Ebola", ont indiqué les organisateurs du festival.

Le virus Ebola est très présent en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Par le passé, cette maladie est apparue dans des pays situés en dehors de l'Afrique équatoriale, mais c'est toujours très ponctuellement et à la suite de voyages de personnes infectées - généralement des professionnels de la santé et des travailleurs humanitaires - en provenance de la zone touchée.

Ebola, une maladie virale aiguë sévère qui provoque des épidémies

Rappelons que la maladie à virus Ebola est une maladie virale aiguë sévère dont la durée d’incubation est très variable (de 3 à 21 jours).



Les premiers symptômes de la maladie sont "pseudo grippaux" : apparition brutale d’une fièvre supérieure à 38°C, faiblesse intense, douleurs musculaires, maux de tête, nausées, irritation de la gorge. Il existe aussi des symptômes plus spécifiques comme les vomissements, les diarrhées, les éruptions cutanées, l’atteinte rénale et hépatique et, dans certains cas, des hémorragies internes et externes. "Le diagnostic est uniquement confirmé par des tests en laboratoire", précise l’institut Pasteur.



Selon les données officielles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les "flambées épidémiques" d'Ebola en Afrique ont fait près de 15.000 morts depuis 1976.