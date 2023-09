Covid-19 : les yeux d'un bébé deviennent bleus après un traitement anti-viral

L'ESSENTIEL Les yeux d'un bébé sont devenus bleus après la prise d'un traitement anti-viral contre la Covid-19.

Ce traitement s'appelle favipiravir. Il est surtout utilisé en Asie.

Pour les médecins, cet effet rare pourrait provenir de sa composition.

Une situation médicale étonnante a récemment été rapportée en Thaïlande. Les yeux d'un bébé de six mois sont passés d'un brun foncé à une teinte bleue après avoir pris un traitement antiviral contre la Covid-19, appelé favipiravir. Ce phénomène, extrêmement rare, a suscité l'intérêt des experts et nécessite des recherches complémentaires pour en déterminer la cause exacte et les éventuels effets à long terme. L'étude de ce cas a été présentée dans la revue Frontiers in Pediatrics.

Covid-19 : ses yeux prennent une teinte bleue en 18 heures

Dans leur article, les médecins rapportent que le bébé avait été conduit dans un hôpital par sa maman, car il avait développé une fièvre et de la toux. Après avoir été testé positif à la Covid-19, il a reçu des comprimés de favipiravir et un sirop contenant la même molécule lui a été prescrit.

Si une étude de 2022, menée du CEA, de l’INSERM et d’université Paris Cité, met en doute son efficacité face au SARS-CoV-2, ce médicament est couramment utilisé en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie pour soigner les enfants atteints de la Covid-19. Le favipiravir agit en empêchant la réplication du matériel génétique viral. Ce qui inhibe la propagation du virus dans l'organisme. Les effets indésirables les plus fréquents observés comprennent la diarrhée, une baisse du nombre de globules blancs ou encore des taux élevés d'acide urique dans le sang. Mais, le petit garçon en a présenté un particulièrement rare pour sa part.

Après seulement 18 heures de traitement, ses yeux ont commencé à présenter une coloration bleue inhabituelle. Les médecins qui ont pris en charge le nourrisson ont remarqué une accumulation de pigments bleus dans les deux cornées. Cinq jours après l'arrêt du traitement, la teinte étrange des yeux du bébé a progressivement disparu. Plus tard, lors d'une visite de suivi chez un ophtalmologue, aucune anomalie oculaire n'a été détectée chez l'enfant.

Favipiravir : sa composition en cause ?

Les médecins et les chercheurs qui ont étudié ce cas étonnant suggèrent que le changement de couleur des yeux observé pourrait être dû "au médicament, à ses métabolites ou à d'autres composants présents dans les pilules, tels que le dioxyde de titane et l'oxyde de fer jaune".

Des tests en laboratoire ont révélé que les comprimés de favipiravir étaient fluorescents sous une lumière ultraviolette. Il est donc envisageable que les composants fluorescents du médicament aient pu s'accumuler dans les tissus oculaires du nourrisson et donné une teinte bleutée aux yeux. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse et comprendre pleinement les mécanismes en jeu.

Les auteurs ajoutent que des facteurs comme l'âge des patients, la durée du traitement et la posologie du favipiravir peuvent influencer le risque de développer cet effet indésirable. Ils se veulent toutefois rassurants : ce phénomène est très rare, il n'a été signalé que quelques fois.