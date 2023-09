Médicament antiarythmique : comment faire face à la rupture de flécaïnide ?

L'ESSENTIEL La flecaïnide à libération prolongée, un traitement contre les arythmies cardiaques, connait des tensions d’approvisionnement au niveau mondial.

Des recommandations ont été émises par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicaments et des produits de santé) pour pallier à cette pénurie.

Le pharmacien peut procéder à la substitution du médicament manquant, sans avis médical. Mais le médecin traitant doit être consulté en cas de problème ou de réajustement du traitement.

L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicaments et des produits de santé) a annoncé, le 31 août 2023, des mesures de compensation face aux tensions d’approvisionnement mondiales des médicaments dit LP (à libération prolongée, c’est-à-dire à longue durée d’action) contenant de la flécaïnide, habituellement prescrits contre les troubles du rythme cardiaque.

Flécaïnide : des tensions d'approvisionnement au niveau mondial

Déjà en tension d’approvisionnement depuis le 19 juillet 2023, des mesures visant à trouver des solutions efficaces face à ce problème ont donc été transmises aux professionnels de santé (médecins et pharmaciens) mais aussi aux patients. D’après les laboratoires, ces tensions sont dues à des difficultés d’approvisionnement en matières premières et en articles de conditionnement (emballage du médicament pour préserver des chocs et permettre la conservation).

Un rôle majeur pour le pharmacien

Comme l’indique l’ANSM, ces recommandations ont "pour objectif de faciliter la mise en place d’un traitement de remplacement adapté à chaque situation individuelle, soit directement au niveau des pharmacies de ville, soit suite à un avis médical, si une autre molécule doit être utilisée en remplacement".

Ainsi, en cas d’indisponibilité de l’antiarythmique (Flécaïnide LP), il peut être remplacé par d’autres médicaments équivalents. Cette modification peut être faite directement par le pharmacien, sans avis médical, grâce à un référentiel précis.

Le pharmacien devra alors informer le patient de ce changement. Il va également lui conseiller de voir son médecin en cas de survenue d’effets indésirables ou de symptômes que le patient aura jugés inhabituels.

Mais attention, le nom du nouveau médicament délivré devra être précisé par le pharmacien sur l’ordonnance du patient. Et le professionnel de santé doit également avertir le médecin de cette modification.

Une situation à durée indéterminée

Il est aussi nécessaire de consulter son médecin si le pharmacien n’a pas été en capacité de donner un médicament équivalent. Le médecin généraliste ou le cardiologue pourra alors adapter le traitement de manière appropriée.

Un retour à la normale est vivement espéré mais aucune date n’est connue à ce jour.