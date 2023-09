Les jeunes pères rencontrent des difficultés pour entretenir un lien avec leur premier enfant

L'ESSENTIEL Les nouveaux pères affichent une baisse prononcée de la satisfaction au cours des deux premières années post-partum.

Les hommes ayant accueilli leur deuxième nourrisson ont signalé une augmentation de la satisfaction relationnelle au moment où il atteint l'âge de 14 mois.

Cela s’expliquerait par le fait que les pères ayant déjà un bébé ont déjà appris à jongler entre les demandes et les besoins de chaque enfant, ce qui leur permet de mieux gérer leur relation.

Jusqu'à présent, les recherches sur la transition vers la parentalité et les changements associés dans la satisfaction relationnelle se sont principalement concentrées sur les mères et leur premier enfant. Mais récemment, des chercheurs du Technische Universität Dresden (Allemagne) se sont intéressés aux différences émergentes entre les pères pour la première et la deuxième fois. Dans le cadre de leurs travaux, ils ont suivi 606 pères durant plus de deux ans. L’équipe a pris en compte divers facteurs, tels que leur âge, leur niveau d'éducation, leur revenu, la durée de leur relation, le sexe biologique de l'enfant et son tempérament.

Une baisse de la satisfaction relationnelle au cours des deux premières années post-partum

Les résultats, publiés dans la revue Plos One, ont montré le fait d'avoir un enfant était associé à une baisse de la satisfaction relationnelle, tant pour les pères pour la première fois que pour les pères pour la deuxième fois. Cependant, les nouveaux pères affichaient une satisfaction relationnelle plus élevée avant l'accouchement et une baisse plus prononcée de la satisfaction après la naissance.

Dans le détail, huit semaines après l'accouchement, les jeunes papas avaient toujours tendance à déclarer une satisfaction relationnelle plus élevée que les pères ayant déjà un enfant. Toutefois, la satisfaction a continué à diminuer pour les pères ayant accueilli leur premier enfant jusqu'à 14 mois après l'accouchement. Cette période peut être particulièrement difficile, car ils doivent s'adapter à leur nouveau rôle de parent, créer et entretenir un lien avec leur enfant.

En revanche, les hommes ayant déjà un enfant ont tendance à signaler une augmentation de la satisfaction relationnelle au moment où leur deuxième enfant atteint l'âge de 14 mois. Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que les pères ayant déjà fait face à la paternité seraient mieux préparés et auraient une meilleure gestion des transitions familiales. Ils ont déjà appris à jongler entre les demandes et les besoins de chaque enfant, ce qui leur permet de mieux gérer leur relation avec leurs enfants et leur partenaire.

Parentalité : se préparer aux changements attendus

Les résultats de cette étude suggèrent que les couples qui deviennent parents pour la première fois devraient se préparer aux changements attendus dans leur relation et savoir que s'ils choisissent d'avoir un autre enfant, les changements apportés par un nouveau-né seront probablement plus faciles à supporter. Il est essentiel de communiquer ouvertement, de se soutenir mutuellement et de chercher des ressources externes si nécessaire pour traverser cette période de transition et préserver la satisfaction relationnelle.