Parkinson : les troubles gastro-intestinaux, des signes précurseurs ?

L'ESSENTIEL La gastroparésie (retard de vidange de l'estomac), la dysphagie (difficulté à avaler) et la constipation étaient associées à la survenue de la maladie de Parkinson.

Les patients touchés par le syndrome de l'intestin irritable avaient 17 % de risque en plus de développer cette pathologie neurodégénérative cinq ans plus tard.

L'ablation de l'appendice semblait avoir un effet protecteur contre l’affection.

167.000. C’est le nombre de personnes touchées par la maladie de Parkinson en France. Récemment, des chercheurs de la Mayo Clinic Arizona (États-Unis) ont révélé que certains problèmes intestinaux pouvaient annoncer l'apparition de cette pathologie neurodégénérative. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Gut.

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont utilisé les informations d'un réseau national américain de dossiers médicaux. Ils ont, plus précisément, comparé les données de 24.624 personnes diagnostiquées avec la maladie de Parkinson de cause inconnue avec celles d’adultes atteintes d'autres affections neurologiques, comme la maladie d’Alzheimer, ou n'ayant reçu aucun de ces diagnostics.

Quatre troubles intestinaux associés à un risque plus élevé de maladie de Parkinson

Après un suivi de cinq ans, l’équipe a observé un lien clair entre plusieurs troubles gastro-intestinaux et un risque accru de développer la maladie de Parkinson. En effet, la gastroparésie (retard de vidange de l'estomac), la dysphagie (difficulté à avaler) et la constipation étaient toutes associées à un risque deux fois plus élevé de souffrir de la maladie de Parkinson. Le syndrome de l'intestin irritable était également lié à un risque plus élevé de 17 %.

D'autres problèmes intestinaux, tels que la dyspepsie fonctionnelle (sensation de brûlure ou de plénitude de l'estomac sans cause évidente) et la diarrhée accompagnée d'incontinence fécale, étaient également plus fréquents chez les patients ayant développé la maladie de Parkinson. De manière surprenante, l'ablation de l'appendice semblait avoir un effet protecteur, réduisant le risque de développer la maladie de Parkinson.

Constipation, dysphagie, gastroparésie : les personnes atteintes doivent rester vigilantes

"Cette étude est la première à établir des preuves observationnelles que le diagnostic clinique non seulement de la constipation, mais aussi de la dysphagie, de la gastroparésie et du syndrome du côlon irritable pourrait spécifiquement prédire le développement de la maladie de Parkinson. Ces résultats justifient la vigilance à l'égard des symptômes gastro-intestinaux chez les patients présentant un risque élevé de maladie de Parkinson et soulignent la nécessité d'une recherche plus approfondie des troubles intestinaux dans la maladie d'Alzheimer et les maladies cérébrovasculaires", ont conclu les auteurs dans un communiqué.