Un trouble de l'érection peut être un signe de prédiabète

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert un lien entre la dysfonction érectile et le diabète de type 2.

D’après leurs résultats, cela pourrait être le signe d’un prédiabète ou d’un diabète de type 2 chez les hommes de moins de 40 ans.

Connaître ce lien pourrait permettre de dépister plus précocement et rapidement le diabète chez les hommes.

Les troubles de l'érection touchent un peu plus d’un homme sur dix au cours de sa vie, selon l’Assurance maladie. Ils sont plus fréquents à partir de 50 ans mais peuvent survenir à tout âge. D’après l’Association française d’urologie, les "dysfonctions érectiles sont définies comme des troubles de l’érection, qui peuvent être à plusieurs niveaux, allant des courbures de la verge lors de l’érection à l’absence d’érection totale rendant impossible le rapport sexuel.”

Diabète de type 2 : un taux de glycémie à risque chez les adultes prédiabétiques

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Preventive Medicine, indique que chez les hommes de moins de 40 ans, une dysfonction érectile pourrait être le signe d’un prédiabète ou d’un diabète de type 2 non-diagnostiqué. Pour rappel, les personnes prédiabétiques présentent des taux de glycémie à risque d’évoluer vers du diabète de type 2. Cette maladie est due à une mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme, d’après l’Assurance maladie, et se développe généralement après 20 ans. Les patients qui sont atteints d’un diabète de type 2 ont un taux trop élevé de sucre dans le sang, un phénomène appelé hyperglycémie. En France, 90 % des diabétiques sont atteints d’un diabète de type 2, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

34 % de risque de prédiabète ou de diabète de type 2 en cas de dysfonction érectile

Pour étudier le lien entre le diabète de type 2, le prédiabète et la dysfonction érectile, les chercheurs ont étudié les données de santé récoltées entre 2008 et 2022 de 1.915.468 patients.

Résultat : les scientifiques ont découvert que les patients atteints de dysfonction érectile avaient 34 % de risque d’être atteint de prédiabète ou de diabète de type 2. De plus, 75 % des patients ont développé un prédiabète ou un diabète de type 2 dans l’année suivant le diagnostic de dysfonction érectile.

Ces résultats sont intéressants car ils montrent que la connaissance de ce lien pourrait permettre de diagnostiquer plus précocement le diabète et donc démarrer la prise en charge plus tôt. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), "il est important de poser le diagnostic de bonne heure pour éviter les pires effets du diabète de type 2” car "au fil du temps, le diabète de type 2 peut causer de graves lésions, en particulier des nerfs et des vaisseaux sanguins.”