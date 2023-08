Les ballerines sont-elles bonnes pour vos pieds ?

L'ESSENTIEL L’Assurance maladie recommande des chaussures à talons bas ou de taille modéré, de 3 à 4 centimètres.

Selon une étude, les semelles fines réduisent les douleurs chroniques du dos.

Si vous prévoyez de marcher longtemps, prévoyez des chaussures plus adaptées que des ballerines.

On en trouve à tous les prix et elles peuvent se porter avec tout : les ballerines. Si ces chaussures légères font partie de la garde-robe de nombreuses femmes, est-ce vraiment une bonne idée de porter ces chaussures ?

Ballerine : bien choisir sa pointure de chaussure

"Lorsque l’on examine les recherches, une situation complexe se dessine. Il n’existe aucune preuve définitive démontrant que les ballerines sont nocives pour la santé des pieds à long terme. Mais des ballerines mal ajustées peuvent poser problème", expliquent les auteurs d'un article de The Conversation qui ont étudié de près ces souliers.

Ainsi, comme pour les autres souliers, il faut bien choisir sa pointure. Selon l’Assurance Maladie, une chaussure est adaptée si “lorsque vous êtes debout, un espace de la largeur d'un index [est] présent entre votre orteil le plus long et le bout de la chaussure.” Il ne faut pas un espace trop petit pour ne pas compresser les orteils.

"De nombreuses chaussures plates comportent une zone pour les orteils peu profonde et étroite. Souvent, une zone trop petite ne s'aligne pas avec la forme du pied et finit par écraser les orteils. Cela peut également augmenter la pression sur le dessus et sous le pied et restreindre le mouvement de l’avant-pied pendant la marche", précisent les 3 experts en podologie dans leur article.

Mais attention aux souliers trop grands. Ils présentent deux problématiques. La première est que le pied bouge dans la chaussure et qu’il n’est donc pas bien maintenu, augmentant les risques de chutes ou d'entorses. La seconde est une friction sur la peau, qui provoque généralement des ampoules et/ou des cors.

Des semelles de chaussures fines ou à petit talon bonnes pour la santé des pieds

En ce qui concerne la semelle de la chaussure. L’Assurance maladie recommande qu’elles soient “assez épaisses et antidérapantes, pour bien soutenir la voûte plantaire et prévenir les chutes par glissade.” Il est aussi conseillé d’opter pour “des chaussures à talons bas ou de taille modérée (3 à 4 cm) avec une assise large pour assurer une bonne stabilité”.

Le plus souvent, les ballerines ont une semelle fine… Mais, ce n’est pas vraiment un problème selon cette étude. Elle assure même que les chaussures plates réduisent davantage les douleurs chroniques du dos que les chaussures à semelles spéciales. Un problème souvent pointé sur ce type de chaussures est aussi le manque de soutien à la cheville. Des travaux remettent en cause cette hypothèse, car, selon les chercheurs, celles dites “pieds-nus” (à semelle plate et parfois sans soutien à la cheville) diminuent la charge sur le genou au moment de la marche. Toutefois l'ensemble de ces résultats ne font pas consensus.

Alors, est-il bon de porter des ballerines ? Il n’y a pas de preuve qu’elles causent des problèmes de santé. Mais il faut, comme pour toutes les chaussures, les choisir avec précautions pour qu’elles soient à la bonne pointure et ajustées à vos pieds. Enfin, si vous prévoyez de longues marche, préférez des chaussures prévues à cet effet.