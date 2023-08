La supplémentation en acides gras améliore la vue des bébés prématurés

L'ESSENTIEL Des chercheurs suédois ont donné à des bébés extrêmement prématurés un complément contenant de l’acide gras oméga-6 AA (acide arachidonique) et de l’acide gras oméga-3 DHA.

À deux ans et demi, les nourrissons traités, ayant ou non souffert d’une rétinopathie de la prématurité, présentaient une meilleure vision.

"Le complément semble également avoir amélioré la capacité du cerveau à interpréter les impressions visuelles."

Lorsqu’un nourrisson vient au monde avant 37 semaines de grossesse, le développement des petits vaisseaux sanguins de sa rétine n’est pas terminé. Ainsi, l’enfant est atteint d’une rétinopathie de la prématurité. "Dans les cas les plus sévères, la croissance rapide et anormale des petits vaisseaux sanguins peut entraîner un décollement de la rétine et une perte de la vision", indique le Manuel MSD.

Un complément combinant de l’acide gras oméga-6 AA et de l’acide gras oméga-3 DHA

Dans une récente étude, publiée The Lancet Regional Health - Europe, dans la revue des chercheurs de l’université de Göteborg (Suède) ont montré que les bébés prématurés ayant reçu des acides gras présentaient une meilleure vision. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont recruté 178 nourrissons extrêmement prématurés, soit nés avant la 28ème semaine de grossesse, dans les services de néonatalogie des hôpitaux universitaires de Göteborg, Lund et Stockholm entre 2016 et 2019.

Environ la moitié des enfants ont reçu des compléments contenant de l’acide gras oméga-6 AA (acide arachidonique) et de l’acide gras oméga-3 DHA (acide docosahexaénoïque). "Ni l'AA ni le DHA ne sont inclus dans les compléments actuellement administrés systématiquement aux bébés extrêmement prématurés immédiatement après la naissance", selon les scientifiques. À l’âge de deux ans et demi, les jeunes participants ont réalisé des tests ophtalmologiques. "Nous avons évalué l'acuité visuelle, la réfraction, le strabisme et le nystagmus (un mouvement rythmique involontaire des yeux)", a précisé l’équipe.

Prématurité : le complément améliore le développement visuel lorsque l'enfant est plus âgé

Les résultats ont montré que les enfants ayant reçu le complément contenant la combinaison d’acides gras présentaient une amélioration de leur fonction visuelle, qu'ils aient ou non déjà eu une rétinopathie du prématuré. "L'amélioration du développement visuel n'est donc pas seulement due à l'effet bénéfique sur la rétine. Le complément semble également avoir amélioré la capacité du cerveau à interpréter les impressions visuelles", a expliqué Pia Lundgren, auteure des travaux, dans un communiqué. "Dans la poursuite des recherches, sur le même groupe d'enfants, nous examinerons également de plus près le développement cognitif et neurologique, ce qui sera particulièrement intéressant."