Petite enfance : les bienfaits de l’implication paternelle

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont étudié le lien père-enfant et son impact sur le développement de ce dernier.

Les résultats de l'étude montrent qu’un engagement paternel élevé dans la garde des enfants est associé à un risque plus faible de retard de développement global.

L’implication des pères a également un effet bénéfique sur le niveau de stress des mères.

Alors que les recherches sur la relation entre les soins paternels et la santé des enfants restent rares, des chercheurs japonais ont examiné l'impact entre l'implication du père dans la garde des enfants et leur développement socio-physique.

Le résultat de leurs travaux a été publié dans Pediatric Research.

Lien père-enfant : plus de 28.000 enfants suivis

Les chercheurs du National Center for Child Health and Development et du Doshisha University Center for Baby Science, au Japon ont suivi au total 28.050 enfants japonais ayant bénéficié d'une garde paternelle à l'âge de 6 mois.

Les enfants ont été évalués à l'âge de 3 ans en fonction de différentes étapes de leur croissance selon le questionnaire "Ages and Stages", un outil de dépistage qui permet d'acquérir des connaissances essentielles sur le développement des jeunes enfants.

Ces résultats ont été comparés avec le degré d’implication du père : “La prise en charge des enfants par le père a été évaluée à l'aide de sept questions clés portant sur des tâches importantes liées à la prise en charge des enfants, telles que l'alimentation, le changement des couches, le bain, l'endormissement des enfants, les jeux avec les enfants à la maison, la sortie des enfants à l'extérieur et le changement de vêtements”, expliquent les auteurs.

L'implication du père permet à l'enfant de mieux grandir

"Les résultats de notre recherche indiquent qu'un engagement paternel accru dans la garde des enfants pourrait présenter des avantages tant pour les enfants que pour les mères", conclu le directeur de l’étude le Dr Tsuguhiko Kato.

En effet, les bénéfices sur l’enfant sont réels : Un engagement paternel élevé dans la garde des enfants est en effet associé à un risque plus faible de retard dans l'ensemble des compétences comme la motricité globale (l’équilibre et la coordination générale de l’enfant) mais également la motricité fine (qui consiste à utiliser les doigts et les mains) et la résolution de problèmes, par rapport à un engagement paternel faible.

En outre, la participation active des pères à la garde des enfants pendant la petite enfance réduit le stress parental de la mère ce qui a un impact non négligeable sur le bon développement de l’enfant.