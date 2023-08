Pourquoi parler tout seul est une bonne chose pour votre cerveau

L'ESSENTIEL De grands esprits étaient réputés pour se parler tout seuls, ce qui est un signe de bien être moral.

Cette pratique, lorsqu'elle est intentionnelle, peut renforcer la mémoire et la capacité à résoudre des problèmes.

Mais le dialogue intérieur doit être différencié des pensées obsessionnelles.

Même si cela peut sembler étrange au premier abord, parler seul n'est pas un signe de folie. En réalité cette pratique améliore notre réflexion, renforce notre concentration et nous aide à mieux comprendre nos émotions.

Une tradition ancienne et intuitive

Parler tout seul n'est pas nouveau. De grands esprits comme Einstein et Newton étaient réputés pour avoir des dialogues internes complexes avec eux-mêmes.

Si cette pratique peut sembler être un indicateur de perturbation mentale, elle est au contraire une manière d'explorer ses idées en profondeur et éventuellement de résoudre des problèmes. Les enfants en sont d'ailleurs le meilleur exemple puisqu'ils sont souvent engagés dans un monologue intérieur, parfois à haute voix, en particulier lorsqu'ils jouent.

Différencier le dialogue intérieur et les pensées obsessionnelles

Si le dialogue avec soi-même implique une réflexion et une exploration de nos pensées dans le but de résoudre des problèmes, d'un autre côté, les pensées obsessionnelles sont au contraire répétitives, involontaires et souvent anxiogènes. Elles échappent à tout contrôle et peuvent causer du stress et de l'anxiété.

En ce sens, le dialogue intérieur est intentionnel et contrôlé tandis que les pensées obsessionnelles sont incontrôlables et envahissantes.

Parler avec soi-même améliore la clarté émotionnelle et la concentration

Certaines études de psychologie ont montré que passer d'un dialogue interne à un dialogue externe, c'est-à-dire parler à haute voix avec soi-même, a un effet réel sur le fonctionnement de notre cerveau. Cette pratique renforce notre perception, notre mémoire mais aussi notre capacité à résoudre des problèmes.

Mettre ses pensées en mots, que ce soit à voix haute ou par écrit, nous aide à les organiser de façon plus claire, facilitant ainsi le processus de réflexion.

Utiliser son dialogue interne aide ainsi à trouver vos propres sources de motivation et d'encouragement pour mieux planifier, réguler vos émotions et vous aider à rester concentré sur vos objectifs. N'hésitez donc pas à transformer dès que vous le souhaitez vos pensées en paroles pour établir une connexion plus profonde avec vos intentions et vos projets, ce qui renforcera votre engagement envers eux.

En savoir plus : "Le Dialogue intérieur : Qui parle en nous ?" de Charles Fernyhough.