Une intelligence artificielle peut déterminer votre âge en regardant vos poumons

Des chercheurs ont mis au point une intelligence artificielle (IA) capable de déterminer l’âge d’un patient en fonction de ses radiographies pulmonaires. Leurs travaux ont été publiés dans la revue The Lancet Healthy Longevity, le 16 août 2023.

Apprendre à l’intelligence artificielle à déterminer l’âge de patients

Pour développer cette IA, les scientifiques de l'Université métropolitaine d'Osaka lui ont appris à estimer l’âge de personnes en bonne santé à partir de radiographies pulmonaires, aussi appelées radiographies thoraciques.

Ils lui ont fait pour cela analyser 67.099 radiographies des poumons, passées entre 2008 et 2021 par 36.051 patients en bonne santé dans trois établissements de santé. L'IA s'est révélée très performante pour estimer l’âge des volontaires d'après les images de leur système respiratoire.

"Le modèle développé a montré un coefficient de corrélation de 0,95 entre l'âge estimé par l'IA et l'âge chronologique. Généralement, un coefficient de corrélation de 0,9 ou plus est considéré comme très fort", précise le communiqué paru le 17 août.

IA et poumons : plus l’âge estimé est élevé, plus le risque de maladie est important

Ensuite, les chercheurs ont confronté l’IA à 34.197 radiographies thoraciques de patients atteints de maladies telles que l'hypertension artérielle ou la maladie pulmonaire obstructive chronique.

Ainsi, ils ont observé une différence entre l’âge estimé par la nouvelle technologie et l’âge réel des patients : le premier était plus élevé que le second. Ils en ont ainsi conclu que plus l’IA vieillissait une personne, plus cette dernière était susceptible d’avoir une maladie.

"Nos résultats suggèrent que l'âge [déterminé en fonction de l’étude] de radiographie thoracique peut refléter avec précision les conditions de santé au-delà de l'âge [réel], explique Yasuhito Mitsuyama, l’un des auteurs, dans le communiqué. Notre but est de développer davantage ces travaux et de les utiliser afin d’estimer la gravité des maladies chroniques, prédire l'espérance de vie et d'éventuelles complications chirurgicales."