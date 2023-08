Quelles différences entre rêver sa vie et vivre ses rêves ?

L'ESSENTIEL Faire le choix entre imaginer une vie parfaite ou la vivre n'est pas toujours facile.

Songer à la différence entre rêver d'une vie idéale et vivre effectivement ses rêves est une réflexion qui nous touche tous. Faire le choix entre imaginer une vie parfaite ou la vivre n'est pas toujours aussi facile qu'il n'y paraît.

Choisir la sécurité

Dans le tourbillon du quotidien, il est facile d'oublier ses aspirations les plus profondes. Trop souvent, la sécurité de la routine peut décourager à une confrontation honnête et courageuse vis-à-vis de soi-même.

Si choisir la sécurité et la prévisibilité offre une tranquillité d'esprit à court terme, elles peuvent cacher un mal-être qui grandit et s'exprime sous différentes formes. Survient alors anxiété, troubles du sommeil, dépression ou maladies diverses qui ne sont en réalité qu'un message d'alerte d'une situation où le désir profond est généralement mis de côté.

Choisir de vivre ses rêves

Vivre ses rêves demande du courage et de la résilience. C'est un chemin imprévisible où la sécurité est fréquemment sacrifiée au profit de l'épanouissement personnel. Là où le parcours précédent est tracé par des normes sociales et des attentes des autres, vouloir vivre ses rêves c'est écouter sa passion et sa volonté.

Pour y arriver, chaque pas compte et peut s'inscrire dans un processus progressif. En commençant par identifier vos passions, vous pouvez trouver un point de départ qui vous permet ensuite de fixer des objectifs réalisables et accessibles. Peut-être s’agit-il d’apprendre à jouer d'un instrument, voyager dans un pays que vous avez toujours voulu visiter, ou même commencer un projet créatif.

Progressivement, en sortant de votre zone de confort, vous pouvez faire de nouvelles rencontres et acquérir de nouvelles expériences qui vous permettent de saisir les nouvelles opportunités. Le soutien et les conseils des autres peuvent être inestimables pour vous aider à rester motivé et à surmonter les obstacles.

Enfin, vivre ses rêves peut prendre du temps. Ne vous découragez pas si les choses ne se déroulent pas comme prévu. La persévérance est la clé pour surmonter les défis et réaliser vos aspirations.

