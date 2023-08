Qu’est-ce que l’hyperphagie nocturne ?

L'ESSENTIEL L’hyperphagie nocturne se caractérise par la consommation de nourriture en très grandes quantités la nuit sans comportement compensatoire derrière.

L’hyperphagie nocturne relève à la fois d’un trouble du comportement alimentaire et d’un trouble du sommeil.

Des traitements existent pour soigner l’hyperphagie nocturne.

Si vous vous levez la nuit pour manger de façon incontrôlée et dans de grandes quantités, vous êtes peut-être atteint d'hyperphagie nocturne. Selon le Manuel MSD, l’hyperphagie se distingue de la boulimie car, suite à la prise alimentaire, il n’y a pas de comportement compensatoire tels que des vomissements provoqués ou une prise de laxatifs.

Manger la nuit dans des quantités démesurées

On parle d’hyperphagie nocturne quand les crises alimentaires n’ont lieu que la nuit, au moins une fois par semaine et durant plus de trois mois. “La plupart du temps, les crises se déclenchent durant mes insomnies, explique Clotilde, 20 ans, à Slate. Je me couche vers minuit, et vers 4h ou 5h, si je ne dors pas, que j'angoisse ou que je m'ennuie, je me dis que je dois aller manger. Je prends tout ce qui me passe sous la main: un yaourt, un reste de pâtes froides, une giga-assiette de céréales…” Ainsi, l’hyperphagie nocturne relève aussi des troubles du sommeil, puisque la personne qui en est atteinte se réveille pour manger ou est réveillée par la sensation de faim.

Ce trouble peut donc avoir des conséquences importantes sur la santé. Tout d’abord la prise de poids avec, à terme, des risques d’obésité et de diabète. Les personnes qui en sont atteintes peuvent aussi avoir des troubles cardiovasculaires, développer de l’anxiété et des troubles psychiques.

Autre conséquence de l’hyperphagie nocturne : l’impact financier de ce trouble. En effet, en mangeant la nuit, vous augmentez votre consommation globale et mangez donc des aliments qui étaient prévus pour d'autres moments.

Des traitements pour soigner l’hyperphagie nocturne

Mais souffrir de ce trouble n’est pas inéluctable, des solutions existent. La prise en charge de l’hyperphagie consiste, selon le MSD Manual, en une thérapie cognitive et comportementale, parfois, une psychothérapie interpersonnelle, et un traitement médicamenteux. L’objectif est de comprendre de quel trouble vient ce problème de santé, d’identifier son origine et de le combattre.

“En investiguant avec les patients, un thérapeute peut s'apercevoir que certains mangent parce qu'ils sont réveillés par leurs troubles du sommeil, quand d'autres sont réveillés par leur trouble alimentaire, explique Karen Demange, psychologue clinicienne, à Slate. Il faut faire un diagnostic différentiel afin de savoir si c'est l'œuf ou la poule.” Si vous souffrez de ce trouble, la première chose à faire est d’en parler à votre médecin généraliste qui saura vous indiquer les spécialistes à consulter pour traiter ce problème.

En France, le trouble d'hyperphagie boulimique affecte environ 3,5 % des femmes et des 2 % des hommes dans la population générale au cours de leur vie, selon le Manuel MSD.