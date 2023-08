Pour lutter contre la polyarthrite rhumatoïde, mangez... de la pizza

L'ESSENTIEL La polyarthrite rhumatoïde est une maladie qui affecte plusieurs articulations du corps.

Manger de la pizza fraiche permet de diminuer considérablement les douleurs liées à la polyarthrite rhumatoïde.

Les propriétés anti-inflammatoires de la mozzarella et de l'huile d'olive pourraient expliquer ce lien.

Une récente étude publiée dans la revue scientifique Nutrients indique que manger une demi-pizza une fois par semaine peut potentiellement réduire de 80% les douleurs liées à la polyarthrite rhumatoïde.

La pizza mozzarella et huile d'olive fait maison a des propriétés anti-inflammatoires

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données alimentaires de 365 personnes atteintes de cette maladie inflammatoire chronique.

Pour obtenir ces résultats positifs, il est cependant essentiel que la pizza soit préparée avec des ingrédients frais comprenant la mozzarella et l'huile d'olive. Ces dernières sont en effet connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires qui pourraient soulager les douleurs associées à la polyarthrite rhumatoïde.

"Ces effets bénéfiques étaient probablement dus au fromage mozzarella et, dans une moindre mesure, à l’huile d’olive, même si nous n’avons pas été en mesure d’évaluer la contribution possible de la sauce tomate", résument les chercheurs.

L'alimentation seule ne peut pas guérir la polyarthrite rhumatoïde

Cependant, il est important de souligner que cette étude ne fournit qu'une première indication et qu'il est nécessaire de mener d'autres recherches pour confirmer ces résultats. Il est également important de noter que l'alimentation seule ne peut pas guérir la polyarthrite rhumatoïde et que d'autres traitements médicaux et thérapies sont généralement nécessaires pour prendre en charge cette maladie.

Enfin, les recommandations diététiques doivent toujours être discutées avec un professionnel de la santé et ne doivent pas remplacer les traitements médicaux appropriés.

La polyarthrite rhumatoïde, une maladie invalidante

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie qui affecte plusieurs articulations du corps. Elle cause des douleurs, des raideurs et une diminution de la mobilité, ce qui rend la vie quotidienne particulièrement difficile pour les personnes atteintes.

Les traitements actuellement disponibles visent à soulager les symptômes, ralentir la progression de la maladie et améliorer la qualité de vie des patients.