Le syndrome du canal carpien lié à l'insuffisance cardiaque : une découverte surprenante

Une récente recherche allemande a mis en évidence une association entre le syndrome du canal carpien et l'insuffisance cardiaque.

Syndrome du canal carpien : une étude avec 1.284 cabinets

"Récemment, le syndrome du canal carpien a été associé à l'insuffisance cardiaque, principalement en raison d'un taux accru de détection de l'amylose cardiaque à transthyrétine", expliquent les scientifiques en préambule.

Afin de confirmer ces informations, cette étude a été réalisée à partir de la base de données "Disease Analyzer (IQVIA)". Les patients adultes de 1.284 cabinets de médecine générale en Allemagne ont été inclus dans la cohorte.

Insuffisance cardiaque et syndrome du canal carpien : une association significative

Dix ans après le début de l'expérience, 8,4 % des patients souffrant du syndrome du canal carpien et 6,2 % de ceux n'en souffrant pas ont reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque.

"L'analyse a mis en évidence une association significative entre les syndromes du canal carpien et le diagnostic ultérieur d'insuffisance cardiaque. Cette association était similaire chez les hommes et chez les femmes", écrivent les chercheurs dans leur rapport. "Cependant, alors que le syndrome du canal carpien était associé à l'insuffisance cardiaque chez les patients âgés de 61 à 70 ans et de plus de 70 ans, aucune association significative n'a été observée chez les patients âgés de 18 à 40 ans, de 41 à 50 ans ou de 51 à 60 ans", concluent-ils.

Alors que le syndrome du canal carpien est généralement considéré comme une condition affectant principalement la main et le poignet, cette étude suggère qu'il pourrait également avoir des implications pour la santé cardiaque. Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre cette association et ses implications cliniques.

Le syndrome du canal carpien, une cause courante de chirurgie

Le syndrome du canal carpien est l'une des causes les plus fréquentes de chirurgie de la main. Il se caractérise par des symptômes tels que des douleurs, des engourdissements et des picotements dans la main et le bras, causés par la compression du nerf médian dans le poignet.

L'incidence annuelle du syndrome du canal carpien est d'environ 3/1000 en France, soit environ 200.000 nouveaux cas par an.