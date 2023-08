Comment reprendre la communication lorsque la routine s'installe ?

L'ESSENTIEL Avec le temps, la passion qui animait le couple peut s'effriter. La communication devient plus difficile et l'intimité émotionnelle s'amenuise.

Le couple semble vivre ensemble en partageant uniquement les tâches ménagères et l'éducation des enfants. On parle du syndrome du colocataire.

Chaque partenaire doit ainsi participer activement à la reconstruction de l'intimité, en particulier en faisant preuve d'ouverture d'esprit et grâce à la communication.

Quand la passion s'efface et que la communication devient plus difficile, le couple se retrouve à cohabiter, mettant de côté l'intimité émotionnelle. Pourtant, tout n'est pas perdu si les partenaires sont prêts à s'engager dans un processus de renouveau.

Qu'est-ce que le « syndrome du colocataire » ?

Avec la routine et le temps, l'amour peut perdre de sa vigueur et le lien qui unissait autrefois le couple peut sembler s'effacer. Le "syndrome du colocataire" s'installe alors, lorsque les partenaires coexistent comme de bons amis, partageant les tâches ménagères ou les responsabilités, mais sans passion ni sexualité, laissant place à un vide émotionnel difficile à ignorer.

Sans découler forcément de conflits majeurs, ce syndrome reflète plutôt une perte progressive de l'intimité émotionnelle et physique. Les conversations profondes et les moments intimes deviennent rares et la relation évolue vers une amitié confortable mais dépourvue de passion.

Comment retrouver l'intimité perdue ?

Pour sortir du syndrome du colocataire, il est important de comprendre les facteurs qui ont conduit à cette perte d'intimité. La baisse de désir pour la sexualité peut découler d'un manque d'intimité émotionnel au sein du couple.

Chaque partenaire doit ainsi participer activement à la reconstruction de l'intimité, en particulier en faisant preuve d'ouverture d'esprit et grâce à la communication. S'exprimer sincèrement et écouter les besoins de l'autre sont les fondamentaux pour rétablir l'intimité émotionnelle et physique autrefois au cœur de la relation.

Redonner vie à l'amour

Avec des efforts conscients et des actions réfléchies, il est possible de redonner vie à l'amour et à l'intimité dans le couple :

- Redécouvrir des intérêts communs comme des activités à faire ensemble.

- Créer des moments d'intimité pour rétablir une proximité émotionnelle comme par exemple partager un bain, cuisiner ensemble ou créer.

- Prendre le temps de s'organiser régulièrement des rendez-vous romantiques en tête-à-tête.

- Explorer de nouvelles expériences en sortant de sa zone de confort pour créer des souvenirs uniques et rafraîchissants.

En savoir plus : "Auto-thérapie de couple : améliorer la communication, retrouver le désir et casser la routine" de Florence Alexandre et Sarah Mallet.