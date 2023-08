Des millions de fumeurs souffrent de maladies pulmonaires «fantômes»

L'ESSENTIEL Des millions de fumeurs souffrent de maladies pulmonaires qui ne correspondent à aucun critère de diagnostic existant.

Ces patients présentent des symptômes respiratoires persistants, tels que l'essoufflement, la toux quotidienne et les expectorations.

Cependant, leurs résultats aux tests respiratoires utilisés pour diagnostiquer la BPCO sont normaux.

Les personnes qui fument pourraient s’exposer à des maladies encore inconnues. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université de Californie (États-Unis) dans une étude parue dans la revue JAMA Network. Dans le cadre des travaux, l’équipe a utilisé les données de 1.379 personnes âgées de 40 à 80 ans qui fumaient un paquet de cigarettes par jour pendant 20 ans ou plus. Les chercheurs les ont comparés aux informations d'adultes qui n'avaient jamais été exposés au tabac et qui ne présentaient d'obstruction des voies respiratoires. Les participants ont subi une spirométrie, un test de distance de marche de 6 minutes, une évaluation des symptômes respiratoires et une tomodensitométrie de leurs poumons, lors de visites annuelles pendant 5 à 10 ans.

Maladies respiratoires : des symptômes qui ne correspondent à aucun des critères existants

Selon les résultats, la moitié des participants présentaient un niveau élevé de symptômes respiratoires persistants, notamment un essoufflement, une toux et des mucosités, ainsi qu'une diminution de la capacité à faire de l'exercice, mais obtenaient de bons résultats aux tests respiratoires utilisés pour diagnostiquer la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), une maladie chronique inflammatoire des bronches.

"Nous avons constaté que de nombreuses personnes fortement exposées au tabac présentent les mêmes symptômes que les personnes atteintes de BPCO, mais ne peuvent pas être diagnostiquées comme telles, car leur rapport volume expiratoire forcé/expiration et capacité vitale forcée totale est considéré comme normal par la spirométrie. Cela montre qu'il existe une lacune importante dans la prise en charge efficace des personnes exposées au tabac et souligne la nécessité de poursuivre les études pour trouver des moyens de les aider", a déclaré William McKleroy, auteur de l’étude, dans un communiqué.

Élargir la définition des maladies pulmonaires liées au tabac pour développer des traitements

D’après les auteurs, la définition des maladies pulmonaires liées au tabagisme doit être élargie afin que de nouveaux traitements puissent être mis au point. "Même chez les personnes qui ne présentent aucun symptôme respiratoire et dont les tests respiratoires sont normaux, le tabagisme continue de nuire à leurs poumons. Les résultats de l'étude soulignent l'importance du sevrage tabagique, la nécessité d'un suivi régulier des fumeurs avec et sans symptômes, et appellent à davantage de recherche pour traiter les symptômes respiratoires dus au tabagisme", a expliqué James Kiley, directeur de la division des maladies pulmonaires au National Heart, Lung, and Blood Institute.