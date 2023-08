Et si diffuser du parfum dans la chambre pouvait aider à lutter contre la démence ?

L'ESSENTIEL Diffuser du parfum avant de se coucher dans sa chambre serait bénéfique pour la mémoire et pour lutter contre la démence.

En six mois, les participants ont augmenté leurs performances cognitives de 226 %.

10 millions de nouveaux cas de démence sont rapportés chaque année dans le monde selon l’Inserm.

Lavande, orange, citron, romarin, sapin… Il y existe une grande diversité de parfums d’huiles essentielles. Certains les diffusent dans leur intérieur pour profiter de leurs propriétés relaxantes, apaisantes, et d’autres simplement pour profiter de leur agréable odeur. Mais, même dans ce dernier cas, cela pourrait être bénéfique.

Du parfum la nuit pour lutter contre la démence

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Frontiers in Neuroscience, l’odeur d’un parfum serait très bon pour la mémoire et permettrait de lutter contre la démence, surtout lorsque celui-ci est diffusé dans la chambre à coucher avant de dormir.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs de l'Université de Californie ont suivi un groupe de 43 personnes, hommes et femmes, âgés de 60 à 85 ans. Ils ont été divisés en deux groupes d’environ le même nombre de participants. Dans le premier, ils ont reçu des huiles naturelles de différents parfums (rose, orange, eucalyptus, citron, romarin, lavande, menthe poivrée). Dans le second, ils n’avaient que des simulacres de parfum, qui n’avaient donc pas les mêmes propriétés.

Les performances cognitives augmentées de 226 %

Pendant six mois, les participants des deux groupes ont diffusé leurs huiles naturelles ou leurs simulacres de parfum dans leur chambre avant d’aller se coucher. En parallèle, ils passaient des tests neurologiques - pour évaluer leurs capacités de mémoire, de concentration, d’apprentissage verbal, etc. - et des examens d’imagerie médicale de leur cerveau.

Résultat : les performances cognitives des participants du premier groupe ont augmenté de 226 % et ont eu d’importants changements anatomiques dans les zones du cerveau reliées à la mémoire.

"Le sens olfactif a la particularité d'être directement connecté aux circuits de la mémoire du cerveau", explique le neurobiologiste Michael Yassa, co-auteur de l'étude, dans un communiqué. Les chercheurs estiment donc que la diffusion de parfum avant de se coucher dans la chambre serait bénéfique pour le cerveau, la mémoire, les performances cognitives et aiderait à lutter contre la démence. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), près de 10 millions de nouveaux cas de démence sont rapportés chaque année dans le monde.