Il est amputé des mains et des orteils après une morsure de puce

L'ESSENTIEL Le typhus se contracte à la suite d’une morsure ou d’un contact avec des excréments d’acariens.

Un américain de 35 ans a été amputé des mains et des orteils à la suite d'une infection au typhus.

En l’absence de traitement, le typhus peut entraîner le décès du patient, en particulier chez les plus de 50 ans.

Le terme typhus regroupe un ensemble de maladies comme le typhus à pou, le typhus exanthématique ou le typhus européen. Ces pathologies graves sont dues à des rickettsies, un type de bactéries. Ces micro-organismes sont transmis à l’homme par morsure ou par un contact avec les excréments d’acariens comme les poux de corps ou les puces.

Une forme grave de typhus enregistrée aux États-Unis

Dans un article publié le 28 juillet, le site NBC News a relaté un cas grave de typhus aux États-Unis. Âgé de 35 ans et vivant au Texas, Michael Kohlhof a dû être amputé des mains et des orteils à la suite d’une piqûre de puce infectée par les bactéries responsables du typhus.

Au début de l’infection, le patient a présenté des manifestations pseudo-grippales comme de la fièvre et des maux d’estomac, mais son état s’est dégradé une semaine après l’apparition de ces premiers symptômes. Après une consultation aux urgences, le trentenaire a été transféré aux soins intensifs car il était en train de faire un choc septique.

"Dans les semaines qui ont suivi, les orteils de Michael, un pouce de ses pieds et ses mains jusqu'à ses avant-bras ont été amputés en raison d'une gangrène sèche (…) Il est sur le point de ne pas pouvoir garder ses pieds si les choses s'aggravent", a dévoilé le frère de Michael Kohlhof. Le patient a aussi vécu plusieurs greffes de peau après ses amputations.

Comment reconnaître le typhus ?

En l’absence de traitement, le typhus peut avoir de graves conséquences qui peuvent conduire au décès du patient. Environ sept à quatorze jours après l’infection, un patient peut souffrir d’une fièvre importante, de maux de tête intenses et d’une grande fatigue. "Une éruption cutanée apparaît quatre à six jours plus tard. Elle débute généralement sur le thorax et se propage vers les bras et les jambes (…) Parfois, la rate augmente de volume. Si l’infection est sévère, la tension artérielle peut devenir très faible, les reins peuvent dysfonctionner et une gangrène et/ou une pneumonie peuvent se développer", indique le Manuel MSD, un portail d’informations médicales.

À la suite de la pose du diagnostic, le traitement du typhus repose sur l’administration d’un antibiotique par voie orale. Dans le cadre de la prévention de cette maladie, un vaccin a été développé au 20ème siècle, ce qui a favorisé son éradication.