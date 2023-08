Maladie à corps de Lewy : les 7 grands symptômes à reconnaître

L'ESSENTIEL La maladie à corps de Lewy est une pathologie neurodégénérative, qui affecte les régions du cerveau liées aux fonctions cognitives et au mouvement.

Près de 250.000 Français seraient concernés par la maladie à corps de Lewy, selon France Alzheimer. Également appelée démence à corps de Lewy, cette pathologie neurodégénérative est due à des dépôts anormaux de la protéine alpha-synucléine, qui se forment à l’intérieur des cellules cérébrales. Elle se manifeste généralement après 50 ans.

Quels sont les symptômes de la maladie de Lewy ?



Comme l’explique la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC), la maladie de Lewy atteint principalement les parties du cerveau associées aux fonctions cognitives et au mouvement. "Le terme de démence qualifie un état de dégradation des facultés intellectuelles qui finit par entraîner une perte de l’autonomie. Sur certains points, la démence à corps de Lewy se rapproche de la maladie d’Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. Elle s’en distingue par une évolution habituellement plus rapide et par la détérioration marquée des facultés mentales. Comme les autres démences neurodégénératives, elle touche principalement les sujets âgés", précise l’organisme.

On distingue sept symptômes principaux causés par la démence à corps de Lewy :

les troubles cognitifs, qui peuvent se caractériser par une altération de la mémoire, des facultés intellectuelles, ainsi que des troubles de l’attention, une perte progressive de la perception visuelle et spatiale et des difficultés de raisonnement ; les troubles moteurs, qui sont associés à une certaine raideur, un ralentissement moteur ainsi que des chutes ;

la dichotomie, qui se manifeste par une variation des fonctions vitales, en particulier la fréquence cardiaque. Ce signe peut parfois entraîner des pertes de connaissance chez les patients ; les fluctuations, qui provoquent des passages d’un état normal et lucide à un état dépendant et détérioré ;

les hallucinations visuelles ou auditives ; les manifestations psychiatriques, qui peuvent prendre la forme d’une dépression ;

Démence à corps de Lewy : quels sont les traitements ?

À l’heure actuelle, la maladie à corps de Lewy est incurable. "Le traitement de la démence à corps de Lewy est symptomatique, c’est-à-dire qu’il se limite à gérer les symptômes, en particulier les hallucinations, le syndrome extra pyramidal et le déficit cognitif", note la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau. Cette prise en charge permet donc de ralentir l’évolution de la maladie.