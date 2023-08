Une « Echappée Rose » pour les malades du cancer

L'ESSENTIEL « L’Echappée Rose » est une initiative de l’association Tout le monde contre le cancer qui apporte détente et relaxation aux malades du cancer, à leurs accompagnants et à leurs soignants.

Elle va passer dans les hôpitaux de 25 villes françaises (Bry sur Marne / Paris / Rouen / Champigny sur Marne / Créteil / Suresnes / Bris sous Forges / Neuilly sur Seine / Metz / Dijon / Besançon / Clermont Ferrand / Challes les Eaux / Nice / Grasse / La Seyne Sur Mer / Aix en Provence / Avignon / Nîmes / Toulouse / Libourne / Rodez / Villefranche de Rouergue).

Les différents ateliers proposés (maquillage, soins relooking…) permettent de redonner force et confiance en soi aux patients et à leur entourage.

Depuis 2017 et pour la 8ème fois, la tournée « L’échappée Rose » poursuit sa course au travers de la France. Et cette année, elle va démarrer le 24 août.

Mise en place par l’association Tout le monde contre le cancer, cet institut du bien-être itinérant va parcourir cette année 25 villes et hôpitaux français, contre 23 en 2022, afin d’aller à la rencontre des femmes et des hommes touchés par un cancer. Sont ainsi concernés les patients ou patientes eux-mêmes, mais aussi les accompagnants et les soignants.

Cette belle initiative va durer 2 mois et se terminer le 23 octobre 2023.

De multiples ville étapes

De Bry-sur-Marne à Villefranche-de-Rouergue, en passant par de nombreuses autres villes et leurs hôpitaux (comme Paris, Rouen, Champigny sur Marne…), « L’Échappée Rose » va permettre aux malades, à leur famille et aux soignants de s’accorder un moment de relaxation dans cette douloureuse épreuve qu'est la maladie.

Ce sont des séances de massage de tout ou partie du corps, de manucure, de maquillage, des soins du visage, des ateliers de conseil en image ou de shopping privé qui sont délivrés à au moins 700 personnes grâce à l’équipe de « L’Échappée Rose » et à ses partenaires (entre autres : une entreprise de lingerie bien connue, une école de relooking, une société d’assurance, des laboratoires).

« Dans la maladie, les patientes ont toutes tendance à s’oublier et à ne plus penser à elles. Le quotidien des traitements qui est très lourd, la peur pour soi et pour sa famille prennent le dessus. Les séances que nous proposons permettent de couper ce cercle vicieux. C’est un moment où les femmes sont au centre des attentions, et où leur corps n’est plus une source de douleur, mais une source de bien-être et de joie » explique Mélanie Hameau, coordinatrice des actions Tout le monde contre le cancer, dans le communiqué du 31 juillet.

Des moments de bien-être à destination des patients et de leur entourage

Dans son communiqué, l’association explique également que « Les patients identifiés par les référents hospitaliers reçoivent une invitation et peuvent s’inscrire directement sur le planning des soins, tout comme leurs accompagnants. Pour les patientes ou les accompagnantes, le soin de 45 minutes peut se dérouler dans la caravane ou dans la chambre d’hôpital en fonction des capacités de déplacement. ».

Et pour le personnel soignant, il est prévu une « salle spécialement aménagée et décorée dans le service pour dispenser un soin de 15 minutes, sans que cela affecte l’organisation ».

En distribuant joie et détente à des personnes généralement en souffrance, cette belle initiative pourra ainsi leur redonner la force de combattre la maladie.