Diabète de type 2 : boire du kombucha peut faire baisser la glycémie

L'ESSENTIEL Le kombucha est connu pour ses propriétés antioxydantes et ses bienfaits probiotiques.

Boire cette boisson durant quatre semaines permet de faire baisser la glycémie moyenne à jeun de 164 à 116 mg/dL.

Le kombucha était principalement composé de bactéries lactiques, de bactéries acétiques et d'une forme de levure appelée Dekkera.

Le kombucha est une boisson fermentée, qui est composée principalement de levures et de bactéries. Elle est connue pour ses propriétés antioxydantes et ses bienfaits probiotiques. "Certaines recherches sur le kombucha, menées sur de rongeurs, se sont révélées prometteuses et une petite cohorte chez des personnes non-diabétiques a montré que la boisson abaissait la glycémie", a déclaré Daniel Merenstein, professeur de médecine à la Georgetown University School of Medicine, dans un communiqué. Récemment, le chercheur et son équipe ont voulu savoir si le kombucha aidait à réguler la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2. Pour cela, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Frontiers in Nutrition.

Boire du kombucha ou un placebo pendant quatre semaines

Dans le cadre des travaux, 12 personnes diabétiques ont été invitées à boire soit du kombucha, soit une boisson placebo au goût similaire, pendant quatre semaines. Après une période de "sevrage" de deux mois, pour "éliminer" les effets des boissons, le kombucha et le placebo ont été échangés entre les groupes. Les participants ont encore dû boire les produits pendant quatre semaines. "Une force de notre essai était que nous n'avons pas dit aux gens quoi manger parce que nous avons utilisé une conception croisée qui limitait les effets de toute variabilité dans le régime alimentaire d'une personne", a précisé Daniel Merenstein. Les taux de glycémie à jeun ont ensuite été mesurés à plusieurs moments de l'étude. Les résultats secondaires, comme la santé intestinale, l’état de la peau, la santé mentale et la santé vulvo-vaginale, ont été mesurés à l’aide d’un questionnaire.

Diabète de type 2 : les bactéries présentes dans le kombucha aident à réguler la glycémie

Selon les résultats, le kombucha a fait baisser la glycémie moyenne à jeun après quatre semaines de 164 à 116 mg/dL, contrairement au placebo (162 contre 141 mg/dL). Ensuite, les auteurs ont également examiné la composition des micro-organismes en fermentation dans le kombucha pour déterminer quels ingrédients pourraient être les plus actifs. D’après leurs observations, la boisson était principalement composée de bactéries lactiques, de bactéries acétiques et d'une forme de levure appelée Dekkera. Chaque microbe étant présent dans une mesure à peu près égale.

"Nous avons pu fournir des preuves préliminaires qu'une boisson courante pourrait avoir un effet sur le diabète. Nous espérons qu'un essai beaucoup plus vaste, utilisant les leçons que nous avons apprises dans cette étude, pourra être entrepris pour donner une réponse plus définitive à l'efficacité du kombucha dans la réduction de la glycémie, et donc prévenir ou aider à traiter le diabète de type 2", a conclu Chagai Mendelson, co-auteur des recherches.