Ces yaourts mauvais pour la santé ne doivent pas être consommés

L'ESSENTIEL Les yaourts ne sont pas tous aussi sains que l’on peut croire.

Les yaourts allégés, à boire et aux fruits sont souvent trop sucrés.

La consommation fréquente de ce type de yaourts peut entraîner des problèmes de santé, d’après les experts.

Au vu de la taille des rayons yaourts dans les supermarchés, le yaourt est une denrée plébiscitée par les Français. En effet, il n’y a que les Néerlandais qui mangent plus de pots que les Français (environ 185 par an contre 165).

Pourtant, s'il est connu que c'est un allié santé indéniable notamment grâce à leur teneur en protéines, en vitamines et en bonne bactéries, on ignore souvent que les yaourts ne se valent pas et qu'il faut bien les choisir pour bénéficier de leurs bienfaits.

Yaourt : un condensé potentiel de bénéfices pour la santé

Le yaourt est un produit laitier fabriqué par fermentation bactérienne du lait. Les bactéries utilisées fermentent le lactose, le sucre naturel présent dans le lait, ce qui produit l’acide lactique.

Les yaourts sont reconnus notamment grâce à leur teneur en protéines qui soutiennent le métabolisme en augmentant la dépense énergétique, c'est-à-dire le nombre de calories que l’on brûle tout au long de la journée.

Le calcium présent dans les yaourts est en outre nécessaire à la santé des dents et des os. Un seul pot peut couvrir jusqu’à 49 % des besoins quotidiens.

On a constaté également que le yaourt réduisait le risque de maladies cardiaques et d'ostéoporose et qu'il aidait à gérer le poids.

Enfin, certains types de yaourts contiennent des bactéries (des probiotiques) dont la consommation peut avoir de nombreux effets bénéfiques sur la santé globale.

Yaourt à boire, allégés, aux fruits... Pourquoi ils peuvent être mauvais pour la santé

Mais attention, certains sont de faux amis. En effet, il suffit souvent de regarder les étiquettes pour se rendre compte que les yaourts à boire, bien que pratiques et souvent appréciés des enfants, n’en sont pas moins des ennemis de la santé.

En effet, ils contiennent généralement beaucoup de sucre et certains sont même riches en sel, ce qui peut entraîner de la rétention d’eau et une augmentation de la tension artérielle.

De la même façon, les yaourts allégés sont à éviter. En effet, les yaourts 0 % qui contiennent des édulcorants pourraient, à long terme, accroître le risque cardiovasculaire d’après une étude française de l’Inserm qui rappelle que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde.

Enfin, les yaourts aux fruits sont souvent loin d’être sains : "Les yaourts aux fruits sont « trop sucrés »", pointe la diététicienne nutritionniste Pauline Pied dans Ouest-France : "Dans un yaourt aux fruits, il n’y a pas de fruits. Il est préférable de manger un yaourt nature mélangé avec des fruits découpés pour s’assurer de ne pas manger trop sucré”.