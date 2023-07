L'ecchymose sous l'œil de son bébé était le symptôme d'un cancer

L'ESSENTIEL Une jeune anglaise a développé une tâche apparemment bénigne sous son oeil.

Après qu’elle se soit étendue et que l’oeil en soit déformé il s’est avéré qu’elle souffrait en réalité d’un neuroblastome.

C’est la tumeur maligne du nourrisson la plus fréquente.

Le cancer est le mal du siècle et il n’épargne malheureusement pas les enfants. Les parents d’un bébé ont eu la très mauvaise surprise de voir l’ecchymose apparue sous un de ses yeux diagnostiquée comme un neuroblastome, la tumeur maligne solide extra-crânienne la plus fréquente du jeune enfant.

Neuroblastome : le symptôme du cancer a failli passer inaperçu

Jenny Huddart, 38 ans, et Adam Walker, 36 ans, se sont aperçus en février dernier qu'en l'espace de quelques semaines, la tache foncée se transformait en un véritable œil au beurre noir.

"En général, sa santé a toujours été bonne, elle est habituellement heureuse, souriante, et se remet assez rapidement d'un problème", témoigne Jenny, de Swinton, dans le Grand Manchester (Nord-Ouest de l’Angleterre) "Nous sommes allés voir le médecin dès que nous l'avons remarqué, mais il ne s'est pas inquiété.”

Au bout de quatre semaines, ils ont remarqué que l'œil de leur fille Harper (13 mois à l’époque) avait changé de forme et n'était plus aligné avec son autre œil, peut-on lire dans The Independant.

C’est alors que le diagnostic tombe. Les médecins ont expliqué à Jenny et Adam que le cancer avait pris naissance dans la glande surrénale du rein de leur fille et qu'il était maintenant présent dans ses membres, ses côtes, ses hanches, son crâne et sa moelle osseuse.

"Honnêtement, pour commencer, nous étions juste sous le choc - cela ne nous a pas complètement frappés au début. Puis quand c'est arrivé, c'était comme si le monde s'était arrêté. Je pense que nous avons tous les deux l'impression de nous promener parfois dans un état second", raconte la mère de famille.

L'enfant enchaîne les traitements pour venir à bout du cancer

Harper a alors commencé un traitement comprenant une chimiothérapie et une opération pour retirer la tumeur de son rein. Ensuite, la petite fille devra subir une chimiothérapie à haute dose et des cellules souches seront prélevées et congelées.

Jenny a déclaré : "Une fois la chimiothérapie intensive terminée, Harper se verra restituer ses cellules souches pour l'aider à commencer à produire de nouvelles cellules sanguines saines".

L'enfant subira ensuite une radiothérapie ciblant le site d'origine du cancer - son rein - pour tenter d'empêcher une récidive. Enfin, Harper devra subir une immunothérapie pour repérer et détruire les cellules cancéreuses. La mère de l'enfant a également révélé que Harper "ne marche toujours pas, car l'un des symptômes du neuroblastome est un équilibre faible ou instable", mais qu'elle "essaie et s'en sort lentement".

Malgré les épreuves, Jenny et Adam affirment que Harper n'a pas changé et qu'elle est restée sous son meilleur jour : "Harper n'a pas perdu son étincelle. Elle est si accueillante et souriante pour l'équipe soignante", raconte sa mère.