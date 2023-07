Santé : quels sont les féculents les plus sains ?

L'ESSENTIEL Les glucides présents dans les féculents sont notre principale source énergétique.

Ils nous apportent aussi minéraux, fibres, protéines et vitamines.

Les experts suggèrent de se concentrer sur la réduction des glucides transformés au profit de glucides sains, c'est-à-dire des glucides provenant d'aliments entiers et naturels.

A l'heure des régimes céto, paléo, et autres dont ils sont quasiment bannis, les féculents ont souvent mauvaise presse. Pourtant, ils peuvent être des alliés santé de choix si on choisit les plus sains d’entre eux.

Pourquoi privilégier les féculents complets ?

En effet, le pain, les pâtes, le riz ou encore les pommes de terre sont constitués principalement de glucides, sources de minéraux, fibres, protéines et vitamines, et notre principale source énergétique avant les protéines et les graisses. Mais tous les féculents ne se valent pas.

Ceux sous forme complète sont particulièrement bénéfiques : "Lorsque les aliments sont sous leur forme complète, ils contiennent des fibres et des antioxydants dont nous bénéficions", explique la diététicienne Natalie Romito de la Cleveland Clinic.

Elle suggère ainsi de privilégier les céréales complètes (quinoa, pain, pâtes, boulgour, riz), et d’en découvrir des moins connus comme le riz sauvage ou le Farro, issu du blé.

Les légumes sont de bonnes sources de glucides

En outre, il existe des légumes riches en amidon comme les pommes de terre (à consommer bio de préférence et avec la peau), les pois, le maïs et les courges d'hiver comme la courge musquée ou la courge spaghetti.

Les patates douces présentent plusieurs avantages : "Leur indice glycémique est aussi relativement faible et inférieur à celui des pommes de terre", souligne la diététicienne et nutritionniste Nathalie Majcher. Cela permet de limiter la production d'insuline, l’hormone facilitant le stockage des graisses".

De plus, riches en antioxydants, elles permettent de protéger le corps des radicaux libres, responsables du vieillissement des cellules.

Féculents : ils apportent aussi des fibres et des protéines

Du côté des haricots et des légumineuses, les haricots noirs, les haricots de Lima, les pois chiches, les pois cassés, les lentilles, l’épeautre et le millet sont aussi des bonnes sources de glucides mais également de protéines et de fer.

Ces aliments, que l’on retrouve dans notre assiette à l’état naturel, sont riches en vitamines et en nutriments tels que le magnésium et le potassium qui sont essentiels à la santé cardiovasculaire et pour lutter contre la fatigue. Leur teneur en fibres fait qu’ils sont aussi plus rassasiants.

A l'inverse, lorsque les aliments sont raffinés ou transformés, les fibres et une partie (ou la totalité) des vitamines, des minéraux et des antioxydants sont éliminés. "Ils n'apportent donc pas autant de bienfaits. Certains d'entre eux peuvent même augmenter l'inflammation dans l'organisme", explique Natali Romito.