Le régime paléolithique, recette miracle en cas de surpoids après la ménopause

Une chercheuse suédoise a découvert que suivre un régime paléolithique garantissait une perte de poids plus importante sur le long terme et présentait des bienfaits pour la santé. Explications.

Pour commencer, qu’est-ce que le régime paléolithique ? Popularisé en France au début des années 2000, le régime dit "paléo" consiste à manger comme le faisaient nos ancêtres du Paléolithique (période préhistorique allant de 2,5 millions à 12 0000 années avant J.C). A cette époque, la société humaine se compose essentiellement de chasseurs-cueilleurs et ignorent tout des techniques de l’agriculture. Les adeptes de ce régime, qui n’autorise que les produits naturels et non-transformés, se nourrissent donc de viande, d’œufs, de poisson, de fruits et légumes, persuadés que les maladies telles que les cancers, l’obésité ou le diabète sont apparues avec l’agriculture.

Selon une étude menée par Caroline Blomquist, doctorante au Département de santé publique et de médecine clinique de l'Université d'Umeå, en Suède, les femmes en surpoids, après la ménopause, qui suivraient un régime paléo sont plus susceptibles de maintenir une perte de poids sur le long terme. De même que de réduire leurs niveaux de facteurs de risque du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Pour en tirer ces conclusions, la chercheuse a suivi pendant deux ans un groupe de 70 femmes ménopausées ayant un indice de masse corporelle supérieur à 27, c'est-à-dire étant en situation de surpoids. En effet, les femmes ménopausées ont un risque plus important d'obésité, notamment en raison de la réduction de la production d'œstrogènes.