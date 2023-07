Erreur de diagnostic : près de 800.000 victimes chaque année aux Etats Unis

L'ESSENTIEL Les erreurs de diagnostic sont responsables de près de 800.000 morts aux États-Unis.

Réduire les erreurs de diagnostic de 50 % pour les AVC, la septicémie, la pneumonie, l'embolie pulmonaire et le cancer du poumon diminuerait de 150.000 le nombre de décès et d’invalidité.

795.000, c’est le nombre précis d’Américains qui deviennent invalides ou meurent chaque année dans les établissements de soins à cause d’une erreur de diagnostic, selon une nouvelle étude publiée dans la revue BMJ Journals.

Les erreurs de diagnostic provoquent des décès et des invalidités

"Les travaux antérieurs se sont généralement concentrés sur les erreurs survenant dans un cadre clinique spécifique, comme les soins primaires, le service des urgences ou les soins hospitaliers, explique David Newman-Toker, principal chercheur de cette étude. Ces études n'ont pas pu traiter le nombre total de préjudices graves dans plusieurs établissements de soins.”

Pour parvenir à leurs résultats, les scientifiques ont plus particulièrement étudié les infections, les cancers et les problèmes vasculaires. Ces trois grands groupes de pathologies représentent 75 % des dommages graves selon les auteurs.

Ainsi, en prenant en compte toutes les maladies graves, y compris les catégories de maladies dangereuses qui ne font pas partie des trois grands groupes, les chercheurs ont estimé le total des dommages graves annuels aux États-Unis. Ainsi, ils chiffrent à 795.000 morts et personnes invalides à cause d’erreurs médicales.

17,5 % des AVC ne sont pas diagnostiqué à temps

Dans le détail, cinq maladies dangereuses (accident vasculaire cérébral, septicémie, pneumonie, thromboembolie veineuse et cancer du poumon) représentaient 38,7 % et 15 autres pathologies représentaient 50,7 % du total des dommages graves.

Le taux d’erreur de diagnostic pour toutes les maladies est estimé à 11,1 % par les chercheurs. Mais pour certaines pathologies, comme l’accident vasculaire cérébral, ce taux était plus élevé. Pour 17,5 % des cas, les médecins ne l’ont pas diagnostiqué.

"Une approche axée sur la prévention des maladies et la diminution des erreurs de diagnostic pourrait considérablement réduire ces dommages, indique David Newman-Toker. Réduire les erreurs de diagnostic de 50 % pour les accidents vasculaires cérébraux, la septicémie, la pneumonie, l'embolie pulmonaire et le cancer du poumon pourrait diminuer les incapacités permanentes et les décès de 150.000 par an."