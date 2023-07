Trouble de l'attention : explosion du nombre de TDAH au Royaume-Uni

L'ESSENTIEL En 2000 au Royaume-Uni, environ 1,4 % des personnes avaient un diagnostic de TDAH et 0,6 % se voyaient prescrire des médicaments.

Ces chiffres sont passés à 3,5 % et 2,4 % respectivement en 2018.

Le TDAH est un trouble neuro-développemental qui se caractérise par des difficultés à être attentif, à contrôler son comportement impulsif ou à rester calme.

Une nouvelle étude révèle qu'au cours des deux dernières décennies, le nombre de personnes diagnostiquées comme souffrant de TDAH et à qui l'on a prescrit des médicaments pour ce trouble de l'attention a considérablement augmenté au Royaume-Uni.

Plus de cas chez les jeunes hommes

Des chercheurs de l'University College London (UCL) ont examiné les données de 7 millions d'individus âgés de 3 à 99 ans pour la période allant de 2000 à 2018, données provenant d'IQVIA Medical Research Data. En 2000, environ 1,4 % des personnes avaient un diagnostic de TDAH et 0,6 % se voyaient prescrire des médicaments. Ces chiffres sont passés à 3,5 % et 2,4 % respectivement en 2018.

Les résultats ont montré que l'augmentation du nombre de personnes diagnostiquées avec un TDAH était la plus forte chez les garçons âgés de 10 à 16 ans. Mais c'est chez les adultes, en particulier les hommes, que l'augmentation relative la plus importante a eu lieu. Par exemple, au cours de cette période, le nombre de diagnostics de TDAH a été multiplié par 20 chez les hommes âgés de 18 à 29 ans, et le nombre de prescriptions a été multiplié par près de 50.

Il est intéressant de noter que cette augmentation ne concerne pas les enfants de moins de cinq ans. De plus, il est intéressant de noter que les taux de diagnostics de TDAH et de prescriptions de médicaments pour ce trouble étaient également plus élevés chez les enfants et les personnes défavorisées sur le plan socio-économique.

Un suivi régulier et un soutien adapté

L'augmentation significative des diagnostics de TDAH et des prescriptions de médicaments pour ce trouble souligne le besoin croissant de services de santé et de ressources spécifiques pour les personnes atteintes de TDAH au Royaume-Uni. Il est essentiel que les professionnels de la santé soient formés pour reconnaître les symptômes du TDAH et diagnostiquer le trouble de manière appropriée.

De plus, une fois diagnostiquées, les personnes atteintes de TDAH devraient recevoir un suivi régulier et un soutien adapté à leurs besoins. Les résultats de cette étude fournissent des informations importantes pour la planification des services de santé et l'allocation des ressources afin de mieux répondre aux besoins des personnes atteintes de TDAH.

Symptômes du TDAH

Le TDAH est un trouble neuro-développemental qui se caractérise par des difficultés à être attentif, à contrôler son comportement impulsif ou à rester calme. Les personnes atteintes de TDAH ont souvent du mal à se concentrer, elles peuvent être facilement distraites dans leur environnement et avoir du mal à terminer les tâches commencées. De plus, elles peuvent être impulsives et avoir des difficultés à contrôler leurs réactions émotionnelles. En termes de comportement, l'hyperactivité est un autre symptôme courant du TDAH, où les personnes peuvent être constamment agitées, avoir du mal à rester assises ou à attendre leur tour.

Ces difficultés peuvent interférer avec la capacité de l'individu à fonctionner normalement dans différents aspects de sa vie.