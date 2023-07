Une nouvelle kétamine bon marché fait ses preuves contre la dépression résistante

L'ESSENTIEL La dépression est une maladie mentale courante.

Une nouvelle forme de kétamine moins chère que celle utilisée jusqu'ici pour soigner la dépression résistante a donné de bons résultats.

De nouvelles recherches sont nécessaires pour les confirmer.

Un essai clinique randomisé vient de montrer qu'une nouvelle gamme de kétamine bon marché a changé la vie de nombreuses personnes dont la dépression n'avait pas répondu aux autres traitements.

Le type de kétamine testé dans l'essai est beaucoup moins cher que la S-cétamine administrée par voie nasale qui a été utilisée dans la plupart des essais précédents, ce qui pourrait mettre le traitement à la portée financière de ceux qui ne peuvent pas s'offrir la version brevetée.

Une dose unique de S-cétamine coûte 550 dollars américains, sachant que plusieurs doses sont généralement nécessaires pour traiter les patients dépressifs.

179 personnes testées

Les chercheurs ont recruté 179 personnes souffrant d'un trouble dysphorique résistant au traitement, auxquelles on a administré soit de la kétamine, soit un placebo.

Résultats : seuls 2 % des participants ayant reçu le placebo ont vu leur état s'améliorer au point de ne plus souffrir de dépression majeure selon l'échelle d'évaluation de Montgomery-Åsberg. Ce chiffre était de 19,6 % pour ceux qui ont reçu de la kétamine. Un autre tiers des patients ayant reçu de la kétamine a continué à être déprimé, mais la gravité de leur état a au moins diminué de moitié.

Un nouvel espoir

Cette nouvelle gamme de kétamine bon marché offre un nouvel espoir pour les personnes dont la dépression résiste aux traitements conventionnels. Avec des résultats prometteurs et un coût abordable, il est possible que le traitement devienne plus répandu et accessible à ceux qui en ont besoin.

Cependant, il est important de noter que la dépression est une maladie complexe et que chaque individu peut réagir différemment aux traitements. Il est donc essentiel que ces résultats soient confirmés et approfondis par d'autres études.

La dépression est une maladie mentale courante. Certaines formes ne répondent pas aux antidépresseurs, entrant dès lors dans la catégorie de "dépression résistante".

Le trouble dépressif caractérisé touche tous les âges de la vie. Il concerne environ 15 à 20 % de la population générale. Il se traduit par de nombreux symptômes − parmi lesquels la tristesse pathologique, la perte de plaisir et les problèmes cognitifs − avec un retentissement majeur sur la vie du patient et de son entourage. S’ils se pérennisent, les symptômes liés à la dépression vont avoir des répercussions importantes sur le plan professionnel. Le risque de suicide est particulièrement élevé et concerne 10 à 20 % de ces patients.