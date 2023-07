Tétons qui font mal : quand faut-il s'inquiéter ?

L'ESSENTIEL Les douleurs aux tétons sont le symptôme le plus fréquent du syndrome prémenstruel.

Les femmes peuvent prendre des anti-inflammatoires pour réduire la douleur et appliquer un gel à base de progestérone.

Des douleurs aux tétons peuvent aussi être le signe d’un abcès ou de cancers.

C’est une douleur que beaucoup de femmes connaissaient : celle qui touche le téton, cette zone saillante, pigmentée et très sensible du sein. C’est - avec les seins gonflés - l’un des symptômes les plus fréquents du syndrome prémenstruel, la période de cinq jours avant les règles durant laquelle plusieurs symptômes se manifestent (changement d’humeur, douleurs, etc.).

Les douleurs aux tétons pendant le syndrome prémenstruel et la grossesse

Selon le Manuel MSD, environ 20 à 50% des femmes en âge de procréer ont un syndrome prémenstruel et donc potentiellement mal aux tétons - aussi appelés mamelons -, ce qui en fait une douleur très répandue. Mais celle-ci peut être traitée avec un gel à base de progestérone à appliquer au niveau du téton et/ou des anti-inflammatoires pour traiter la douleur.

Les douleurs aux tétons arrivent aussi à d’autres moments de la vie d’une femme. Souvent, c’est en lien avec des facteurs hormonaux comme, par exemple, durant la grossesse. L’allaitement peut aussi être douloureux pour les mamelons, notamment durant les deux à quatre premières semaines, le temps que les tétons se fassent à cette sensation. Néanmoins, si la douleur est très forte et persiste, il est préférable de consulter car cela peut être dû au bébé qui prend mal le sein.

La douleur peut être le signe d’un abcès ou d’un cancer

Attention, si un seul téton est touché et s'accompagne de manifestations physiques (boule remplie de pus palpable au toucher, démangeaison, fièvre, etc.), la douleur peut être le signe d’un abcès. Dans ce cas, il faut consulter son médecin généraliste qui prescrira un traitement antibiotique et, si cela n’est pas suffisant, enlèvera l’abcès en le drainant avec une aiguille.

Le cancer inflammatoire du sein et la maladie de Paget du mamelon sont les deux cas pour lesquels les douleurs aux tétons peuvent être le signe d’un cancer. Le premier, le cancer inflammatoire du sein représente 1 à 4 % de tous les cas de cancer du sein, selon l’Institut national du cancer. Ce cancer peut se manifester par : un sein qui devient rouge, enflé et chaud, un changement d’aspect ou un écoulement du mamelon, etc. Le traitement est le même que celui du cancer du sein, “en prenant en compte le fait que ce sont souvent des tumeurs agressives.”

La maladie de Paget, elle, se manifeste par “une plaque eczématiforme ou psoriasiforme du mamelon et de l'aréole”, selon le Manuel MSD. Ici aussi, le traitement est le même que pour le cancer du sein, avec ablation du mamelon et de l'aréole.