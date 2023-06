Cancer du sein invasif : le risque de décès continue de baisser

L'ESSENTIEL Le risque de mortalité dans le cancer du sein invasif était de 14% dans les années 1990.

Il a baissé à 5% pour les patientes diagnostiquées entre 2010 et 2015.

Les thérapies ciblées pour traiter cette maladie mais aussi les campagnes pour un dépistage précoce expliquent cette baisse sensible du risque de décès.

Les données d'une étude publiée dans le Jama montrent que le risque de mortalité chez les femmes diagnostiquées d'un cancer du sein invasif entre 2010 et 2015 était de seulement 5%, en baisse importante par rapport aux années 1990, où ce risque était d'environ 14%. Cette baisse significative s'explique par l'amélioration des traitements disponibles pour lutter contre la maladie, ainsi que par des avancées en matière de dépistage précoce du cancer du sein invasif.

Un risque de mortalité réduit dans le cancer du sein invasif grâce aux avancées médicales

Les traitements visant à lutter contre le cancer du sein ont beaucoup évolué ces dernières décennies, permettant une prise en charge de la maladie plus efficace et moins invasive pour les patientes. Les spécialistes disposent désormais de techniques de chirurgie moins invasives, comme la mastectomie partielle, qui permet de préserver une partie importante de la glande mammaire. Des thérapies plus avancées, telles que la thérapie ciblée et l'immunothérapie, sont également de plus en plus disponibles pour les patientes atteintes de formes invasives du cancer du sein. Ces traitements offrent des taux de réussite plus élevés et moins d'effets secondaires pour les patientes atteintes de cette maladie.

Le rôle du dépistage précoce dans la lutte contre le cancer du sein invasif

Un dépistage précoce du cancer du sein est crucial pour augmenter les chances de guérison, en permettant une détection et une prise en charge de la maladie encore plus tôt dans son évolution. Les mammographies régulières et l'autopalpation mammaire doivent donc être encouragées chez toutes les femmes, pour permettre une prise en charge rapide des cas de cancer du sein invasif. En outre, des tests génétiques permettent également une meilleure prise en charge personnalisée de la maladie afin de réduire encore plus le risque de mortalité.

Les femmes atteintes d'un cancer du sein invasif peuvent être plus optimistes

Les résultats de cette étude sont extrêmement encourageants pour les femmes atteintes de cancer du sein invasif, et montrent clairement que les avancées technologiques et les traitements de plus en plus sophistiqués jouent un rôle fondamental dans la lutte contre cette maladie. Ces résultats suggèrent que des progrès sont permanents dans ce domaine, et que les femmes atteintes de cette maladie peuvent être plus optimistes quant à leur avenir.