Covid-19 : les anti-inflammatoires n'ont pas accéléré la guérison mais ont empêché des décès

L'essai clinique, baptisé ACTIV-1 Immune Modulator, a été mené sur près de 2000 personnes aux Etats-Unis et en Amérique latine.

Les anti-inflammatoires n'ont pas accéléré la guérison de la Covid-19 mais ont empêché des décès, selon une nouvelle étude.

Un essai randomisé

L'efficacité des anti-inflammatoires dans le traitement de la Covid-19 a été évaluée au cours de l'essai clinique ACTIV-1 Immune Modulator. Cet essai randomisé a été mené sur près de 2000 patients hospitalisés atteints de la maladie aux États-Unis et en Amérique latine. Les participants ont été répartis aléatoirement pour recevoir soit l'abatacept, le cenicriviroc ou l'infliximab en complément des soins standards à base de corticostéroïdes et d'un antiviral. L'objectif principal de l'étude était d'évaluer le temps de récupération et le taux de décès parmi les patients.

Des résultats mitigés pour les anti-inflammatoires

Les résultats obtenus ont montré que l'abatacept et le cenicriviroc n'ont pas eu d'effet significatif sur le temps de récupération et le taux de décès des patients. Cependant, l'infliximab a été associé à un temps de récupération plus court. Il est donc apparu que ce médicament pouvait être bénéfique dans le traitement de la pneumonie Covid-19 chez les adultes hospitalisés.

Malgré ces résultats prometteurs, il est important de noter que des effets indésirables ont été observés chez certains participants, ce qui nécessite une attention particulière. Les effets indésirables peuvent varier d'une personne à l'autre.

Cette recherche contribue à comprendre l'efficacité des anti-inflammatoires dans le traitement de la Covid-19 et ouvre la voie à de futures études dans ce domaine.

Qu'est-ce que la Covid-19 ?

La Covid-19 est une maladie complexe qui a fait des millions de morts dans le monde depuis son apparition. Les traitements contre cette maladie sont encore en évolution constante et les scientifiques cherchent continuellement des solutions pour améliorer la prise en charge des patients.

La Covid-19 est une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2. La plupart des personnes infectées par le virus présentent une maladie respiratoire d’intensité légère à modérée et se rétablissent sans avoir besoin d’un traitement particulier. Certaines, cependant, tombent gravement malades et ont besoin de soins médicaux. Les personnes âgées et celles qui ont un problème médical sous-jacent, tel qu’une maladie cardiovasculaire, un diabète, une maladie respiratoire chronique ou un cancer, ont plus de risques de présenter une forme grave.