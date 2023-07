Covid-19 : une étude réaffirme l’influence des groupes sanguins

L'ESSENTIEL Les personnes du groupe A seraient plus à risque de contracter la Covid-19 (ou SARS-CoV-2) et de développer des complications.

En revanche, les personnes du groupe O présenteraient moins de risques.

La Covid-19 a provoqué 6 947 192 décès dans le monde depuis le début de la pandémie.

Affinité pour les cellules du groupe sanguin A

Plus précisément, les personnes du groupe sanguin A pourraient être 20 % plus susceptibles d’être infectées après une exposition au SARS-CoV-2 par rapport à celles qui ont le groupe sanguin O .

Selon les auteurs de la recherche, "une partie de la protéine Spike, qui est essentielle pour permettre au virus d’envahir les cellules, affiche une affinité pour les cellules du groupe sanguin A, et le virus à son tour montre également une capacité à infecter plus facilement les cellules du groupe sanguin A".

Les personnes du groupe sanguin O pas complètement protégées

Il est important de noter que cette préférence ne signifie pas que les personnes du groupe sanguin O sont complètement protégées et doivent négliger les mesures de prévention. Par ailleurs, des facteurs tels que l’âge et les maladies chroniques restent plus importants que le groupe sanguin pour déterminer le risque d’infection grave par le SARS-CoV-2.

Cette nouvelle étude suscite de nombreuses questions et pourrait aider à mieux comprendre comment le virus se propage et comment le combattre. D'autres études seront nécessaires pour approfondir cette question et déterminer pourquoi le virus montre une préférence pour le groupe sanguin A.

6 947 192 décès dans le monde

Le SARS-CoV‑2 appartient à la famille des coronavirus (CoV), dénomination liée à la "couronne" que forment certaines protéines à la surface de ces virus. Il a été identifié pour la première fois à Wuhan en Chine, en décembre 2019.

