Troubles bi-polaires : une signature du risque de manie identifiée

L'ESSENTIEL Les épisodes maniaques sont caractéristiques des patients souffrant de troubles bi-polaires.

Des mesures neurobiologiques et cliniques ont permis d'évaluer le risque d'épisode maniaque.

Cette découverte ouvre la voie vers des traitements plus ciblés chez les patients bi-polaires.

La manie est un symptôme caractéristique des troubles bi-polaires. Elle se manifeste par une augmentation de l'humeur, un état euphorique sans rapport avec un contexte particulier, ainsi qu'une excitation psychologique et physique. Un état hypomaniaque est une forme atténuée d'état maniaque. Les personnes atteintes de troubles bi-polaires peuvent vivre des périodes de manie alternées avec des périodes de dépression.

Une étude pour identifier le marqueur du risque de manie

Face à la complexité des troubles bipolaires, des chercheurs de l'université de Pittsburgh ont entrepris une étude approfondie pour identifier un marqueur du risque de développer une manie chez les personnes atteintes de cette maladie. Ils ont émis l'hypothèse qu'une sensibilité élevée aux récompenses, une impulsivité ainsi que des caractéristiques circadiennes du sommeil pourraient constituer une signature de risque accru de manie. Pour cela, ils ont évalué les participants de l'étude sur une période de 6 à 12 mois, en utilisant des mesures neurobiologiques et cliniques.

Des symptômes de manie élevés chez les patients bi-polaires

Les résultats de l'étude ont montré que les personnes à haut risque de troubles bi-polaires présentaient déjà des symptômes de manie élevés au début de l'étude. En analysant les données collectées, les chercheurs ont pu identifier des schémas spécifiques de récompense, d'impulsivité et d'altérations du sommeil chez les personnes à haut risque. Cette combinaison de facteurs constitue une signature du risque de développer une manie.

Une avancée dans la prise en charge des troubles bi-polaires

Cette découverte constitue une avancée majeure dans la prise en charge des troubles bi-polaires. En identifiant dès le départ les personnes les plus susceptibles de développer des symptômes de manie, il est possible de mettre en place des interventions ciblées pour prévenir l'apparition de troubles plus graves. Grâce à ces nouvelles informations, les professionnels de santé pourront mieux évaluer le risque chez les patients atteints de troubles bi-polaires et adapter les traitements en conséquence. Cela permettra d'améliorer leur qualité de vie et de réduire les conséquences négatives de la maladie.

De nouvelles perspectives dans le domaine de la psychiatrie

Les chercheurs de l'université de Pittsburgh comptent poursuivre leurs travaux pour approfondir les mécanismes sous-jacents à cette signature du risque de manie. Ils souhaitent également étudier l'efficacité de traitements ciblés sur les personnes identifiées comme étant à haut risque. Cette recherche ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la psychiatrie et pourrait contribuer à améliorer la compréhension et la prise en charge des troubles bi-polaires.