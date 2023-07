Pourquoi nous faisons tous des prophéties auto-réalisatrices ?

L'ESSENTIEL Nos croyances peuvent être un moteur mais aussi nous limiter et provoquer l'auto-réalisation d'événements négatifs.

Des idées préconçues peuvent affecter les relations avec les autres.

Pour briser le cycle des prophéties auto-réalisatrices, il faut accepter de reconnaître nos croyances comme des interprétations subjectives.

Le phénomène des prophéties auto-réalisatrices est l'une des manifestations les plus fascinantes de l'influence de nos attentes sur la réalité. Beaucoup d'études en psychologie sociale montrent comment nos fausses croyances peuvent se réaliser et influencer notre confiance en nous mais aussi nous limiter.

Les prophéties auto-réalisatrices sont basées sur nos croyances

Nos croyances sont issues de nos expériences, de notre éducation, de notre culture et de nombreux autres facteurs qui façonnent notre perception du monde.

Si dans certains cas elles peuvent être très utiles pour mener à bien un projet ou renforcer l'estime de soi, elles peuvent être aussi limitantes et s'auto-réaliser. C'est le cas par exemple si nous croyons que nous sommes incapables d'apprendre quelque chose de nouveau. L'apprentissage est alors abordé de façon défaitiste et les performances sont médiocres, confirmant la croyance d'origine.

L'influence des prophéties auto-réalisatrices sur les autres

Nos croyances ne se limitent pas à nos propres réalisations, elles peuvent également affecter nos interactions avec les autres. Avoir, par exemple, l'idée préconçue selon laquelle une personne sera désagréable, nous pousse involontairement à adopter un comportement froid envers elle. En retour cette personne réagira de la même manière, confirmant notre conviction initiale.

Comment briser le cycle des prophéties auto-réalisatrices ?

Briser le cycle des prophéties auto-réalisatrices permet surtout d'éviter de se limiter et de limiter les autres. Pour cela il est important de cultiver un esprit ouvert et de remettre en question ses propres croyances en reconnaissant que nos hypothèses ne sont pas des faits immuables mais toujours des interprétations subjectives de la réalité.

L'utilisation d'affirmations positives peut aider en ce sens pour travailler sur sa confiance en soi et s'exposer progressivement à des situations difficiles. Cela peut être par exemple le cas en remettant en question la croyance que l'on n'est pas à l'aise pour parler en public. En se répétant régulièrement des affirmations positives comme "je suis capable de m'exprimer clairement et avec confiance devant un public", vous brisez aussi la prophétie auto-réalisatrice et développez vos compétences en changeant la perception de vous-même.

En savoir plus : "Votre cerveau vous joue des tours" de Albert Moukheiber.