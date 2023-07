Il faut savoir se désaltérer... avec modération

L'ESSENTIEL En été, il est nécessaire de bien s'hydrater mais boire trop d'eau peut entrainer une hyponatrémie, un manque de sodium dans le sang.

L'hyponatrémie provoque divers symptômes allant d'une fatigue physique jusqu'au coma, pour les cas les plus graves.

Les personnes âgées, certains malades chroniques ou les personnes suivant un traitement particulier sont plus à risque.

Boire de l'eau est indispensable par temps chaud, mais pas trop. Car consommer trop d'eau vous expose à un risque d'hyponatrémie, une carence en sodium dans le sang. Comme le rappelle le ministère de la Santé, il s'agit d'une "complication grave souvent méconnue".

Des symptômes de gravité variable

L'hyponatrémie peut se manifester de différentes manières. Au départ, elle se caractérise par de la fatigue, des nausées ou des vomissements. Les personnes souffrant d'insuffisance hépatique ou d'insuffisance cardiaque peuvent également développer un œdème. Parfois, cette pathologie peut entraîner des symptômes neuropsychiatriques tels que léthargie, confusion, convulsions et, dans le pire des cas, coma.

Nous ne sommes pas tous égaux face au risque d'hyponatrémie, l'organisme des personnes âgées a plus de mal à compenser les déséquilibres liés à l'excès d'apport hydrique,"surtout à partir d'un certain âge où la transpiration change, voire disparaît" ajoute le ministère de la Santé. Certaines pathologies sont également des facteurs de risque d'hyponatrémie : dénutrition, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, insuffisance respiratoire, mucoviscidose, problèmes endocriniens (thyroïde, diabète…), cancer ou maladies neuropsychiatriques. La prise de certains médicaments peut aussi entraîner une baisse du taux de sodium dans le sang.

Quelles précautions prendre ?

Certaines précautions sont nécessaires pour les personnes les plus sujettes à l'hyponatrémie. Premièrement, l'hydratation ne doit pas dépendre uniquement de l'eau, car la nourriture est également une contribution importante. Ainsi, le ministère de la Santé recommande "de toujours prendre une boisson avec une alimentation variée et, si nécessaire, de fractionner les repas afin de maintenir un apport suffisant en sel dans l'organisme (pain, soupe, etc.)".

Pour créer une transpiration artificielle, il peut être utile d'humidifier et d'aérer la peau. Les personnes sous traitement médical ou suivant un régime alimentaire particulier (comme un régime hyposodé) doivent consulter un médecin par temps chaud pour s’adapter aux températures.