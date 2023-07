Coloscopie : comment savoir si des polypes peuvent-ils évoluer en cancer ?

L'ESSENTIEL Entre 50 et 74 ans, un test de dépistage est fortement recommandé tous les deux ans.

En cas de suspicion, une coloscopie permet de confirmer le cancer du côlon.

Les polypes les plus à risques de devenir cancéreux étaient ceux dentelés supérieurs à 10 millimètres.

Chaque année plus de 47.000 personnes sont touchées par un cancer du côlon en France, dont environ 26.000 hommes et 21.000 femmes, selon l’Institut national du cancer. Dans le même temps, il y a plus de 17.000 décès liés à cette maladie. Ainsi, l’enjeu du dépistage est crucial.

Une coloscopie en cas de suspicion de cancer du côlon

En France, entre 50 et 74 ans, un test de dépistage est fortement recommandé tous les deux ans - et pris en charge par la Sécurité Sociale - pour voir s’il y a du sang dans les selles. Si c’est le cas, une coloscopie est effectuée pour rechercher l'origine de ce saignement.

Un polype est en cause dans environ 30 % des cas, selon l’Assurance maladie. D’après le Manuel MSD, en général, le cancer colorectal se manifeste par une excroissance semblable à un bouton à la surface de la muqueuse intestinale ou rectale, que l’on appelle polype. Mais, sur les différents types de polypes du côlon et du rectum, tous ne se transforment pas en cancer.

Cancer : évaluer si le polype est à risque

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont voulu identifier les polypes les plus à risque de devenir cancéreux. Pour cela, les chercheurs ont utilisé des résultats de 253.833 coloscopies réalisées sur des personnes dont du sang avait été trouvé dans leurs selles.

Résultats : les polypes les plus à risques de devenir cancéreux étaient ceux dentelés supérieurs à 10 millimètres, mais il y avait aussi les adénomes (tumeur bénigne) de la même taille, ainsi que les lésions et les adénomes appelés "dentelé sessile".

Ainsi, les auteurs concluent que le risque de cancer colorectal était plus élevé chez les personnes présentant des polypes dentelés à haut risque avec la présence d'adénomes à haut risque et chez celles qui avaient des polypes dentelés à haut risque sans adénomes à haut risque.

Ces résultats offrent une meilleure connaissance aux médecins pour qu’ils puissent déterminer la meilleure prise en charge possible en fonction du type de polype et d’adénomes que le patient a.