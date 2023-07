THC pendant la grossesse : des effets à vie sur les enfants à naître

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont étudié les effets délétères du THC contenu dans le cannabis sur le développement du foetus pendant la grossesse.

Cet ingrédient psychoactif a un impact sur les modifications chimiques de l'ADN responsables de la régulation et de l'expression des gènes.

Le cannabis pourrait ainsi provoquer des troubles du spectre autistique et un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez l’enfant à naître.

Les effets sur la santé du foetus de la consommation, pendant la grossesse, de THC, le principal ingrédient psychoactif du cannabis sont mieux connus.

Dans une étude publiée dans la revue Clinical Epigenetics, des chercheurs ont montré que l'exposition au THC avait un impact sur l’expression de certains gènes de l’enfant à naître.

Comment le cannabis impacte les gènes du foetus ?

En effet, d’après leurs travaux sur des primates, la consommation de cette substance modifiait l'épigénome, c'est-à-dire le processus par lequel l'information codée dans un gène est transformée en une fonction ou un trait observable.

"Les gènes - les segments qui composent l'ADN - sont tous spécifiquement codés pour contribuer aux différentes fonctions du corps et du cerveau, de sorte que tout impact sur les processus épigénétiques dû à l'exposition aux drogues est préoccupant, en particulier pendant une période de développement critique telle que la grossesse,” indiquent les auteurs de l’étude.

Pour mener leurs travaux, les chercheurs ont administré quotidiennement du THC dans un produit comestible des primates et ont comparé ses effets à ceux d'un groupe recevant un placebo. Plus précisément, les chercheurs ont évalué les changements épigénétiques dans plusieurs domaines clés qui indiquent un développement prénatal sain : le placenta - le disque de tissu qui relie le cordon ombilical et l'utérus - et les poumons, le cerveau et le cœur du fœtus.

Grossesse : le cannabis peut provoquer des troubles autistiques et de l'hyperactivité

Grâce à l’expérience, ils ont constaté que des changements significatifs concernaient des gènes associés à des troubles neurocomportementaux courants, notamment le trouble du spectre autistique (TSA) et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité consiste en une faible attention ou une attention de courte durée et/ou en une activité excessive, ainsi qu’une impulsivité inappropriée à l’âge de l’enfant qui affecte ses fonctions ou son développement, indiquent les experts du Manuel MSD.

Le trouble du spectre de l'autisme regroupe un ensemble de troubles neurobiologiques qui agissent sur le développement des personnes dites "autistes". Ils se caractérisent notamment par des dysfonctionnements dans les interactions sociales, la communication, les comportements et les activités.

Consommer du cannabis pendant la grossesse présente des risques

"Le cannabis est l'une des drogues les plus couramment utilisées et est largement disponible dans tout le pays, de sorte que l'on pense généralement que sa consommation est sans danger", explique l'auteur principal de l'étude, Lyndsey Shorey-Kendrick, docteur en biologie informatique à la division des neurosciences du Centre national de recherche sur les primates (ONPRC) dans l’Oregon, aux Etats-Unis.

"La réalité est que le cannabis comporte encore de nombreux risques pour la santé de certaines populations, y compris les femmes enceintes. Si nous parvenons à mieux comprendre les impacts, nous pourrons communiquer plus efficacement les risques aux patients et encourager des habitudes plus sûres pendant la période prénatale, qui est vulnérable."

Cette découverte est d’autant plus préoccupante que la prévalence de la consommation de cannabis pendant la grossesse augmente également rapidement, en particulier au cours du premier trimestre - période où le fœtus est le plus vulnérable aux expositions environnementales - afin d'atténuer des symptômes courants tels que les nausées matinales, rappellent les chercheurs.