Que faire en cas de trouble d'opposition

L'ESSENTIEL Tous les enfants passent par un stade où ils refusent l'autorité des parents.

Les parents doivent essayer de comprendre les raisons de ce comportement lorsqu'il se manifeste.

Les discussions en cas d'opposition risquent de donner à l'enfant l'occasion de prolonger le conflit.

Quand un enfant présente un trouble d'opposition, il peut être difficile pour les parents d'intervenir de façon appropriée et constructive. Pourtant, cette période normale entre l’âge de 2 et 3 ans est nécessaire pour que l’enfant s'affirme et devienne autonome.

Comment mieux comprendre le trouble d'opposition ?

Tous les enfants passent par un stade d'opposition. La plupart du temps, ils refusent systématiquement les demandes des parents ou des figures d'autorité, résistent constamment et ne tiennent pas compte des conséquences ou des punitions.

Dans le cas d'un trouble d'opposition avec provocation, l'enfant peut même réagir avec violence envers les objets et les adultes, il peut cracher, crier, pleurer ou utiliser des gros mots pour provoquer une réaction.

Comment faire face à un enfant à l'étape du trouble d'opposition ?

Avant même d'intervenir, il est important de s'interroger sur la cause en essayant de comprendre les raisons qui pourraient expliquer le comportement de l'enfant. Il est aussi important de s'interroger sur ses propres réactions, parfois involontaires, qui peuvent encourager ce type de comportement.

Pour l'aider, prenez le temps de lui consacrer du temps exclusif pour renforcer le lien d'attachement, à travers des jeux, des histoires et une écoute active pour qu'il puisse se sentir important et sécurisé.

Vous pouvez aussi utiliser une approche basée sur la discipline positive qui consiste à nommer les limites de façon positive en évitant de dire "non" à toutes les demandes de votre enfant. Vous pouvez ainsi formuler les limites de manière constructive. Par exemple s’il vous demande de regarder la télévision, vous pouvez lui répondre "oui, une fois que tu auras terminé tes devoirs, cela te permettra de profiter de ton émission préférée".

Eviter les discussions prolongées

Il est aussi préférable d’éviter les discussions prolongées et les explications détaillées qui peuvent donner à votre enfant plus d'occasions de s'opposer et de prolonger les conflits. N'hésitez pas à lui expliquer clairement les conséquences de son comportement et à lui accorder un délai pour se conformer avant d'appliquer les mesures disciplinaires que vous jugerez appropriées "si tu n'as pas rangé tes jouets d'ici au compte de 3, tu n'auras pas le droit de jouer avec les autres enfants pendant le reste de la journée".

Il est avant tout important de rester cohérent et de respecter les conséquences annoncées pour que l'enfant comprenne qu'il y a des répercussions réelles à son comportement d'opposition. Avec cette méthode, il devient responsable de ses choix et de leurs conséquences.

En savoir plus : "L'opposition: Ces enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs" de Benoît Hammarrenger.