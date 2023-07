FIV : les ovules collectées en été sont les plus fertiles

L'ESSENTIEL D’après des chercheurs, davantage de bébés naissent par FIV après un prélèvement d'ovules en été qu'en automne.

Le plus grand nombre d'heures d'ensoleillement le jour du prélèvement des ovules serait un des facteurs importants pour la réussite d'une FIV.

D'autres facteurs ( comme ne pas boire, ni fumer..) sont également primordiaux pour le succès d'un traitement de fertilité.

Le soleil aurait-il un impact sur la chance d’avoir un enfant lorsque l’on a recours à une procréation médicalement assisté ? Oui, si on en croit les résultats d’une très sérieuse étude australienne publiée dans Human Reproduction, l'une des principales revues de médecine reproductive au monde.

FIV : l'été est la période idéale pour faire prélever ses ovules

En effet, d’après les chercheurs, les meilleures conditions pour les naissances semblent être associées à l'été et à un plus grand nombre d'heures d'ensoleillement le jour du prélèvement des ovules.

D’après leurs travaux, le transfert d'embryons congelés puis décongelés dans l'utérus de femmes à partir d'ovules prélevés en été se traduisait par une probabilité de naissance de bébés vivants 30 % plus élevée que si les ovules avaient été prélevés à l'automne.

Les chercheurs ont également constaté une augmentation de 28 % des chances de naissance vivante chez les femmes dont les ovules ont été prélevés les jours les plus ensoleillés par rapport aux jours les moins ensoleillés.

FIV: une étude sur huit ans montre l'impact des saisons

L’équipe de Sebastian Leathersich, obstétricien, gynécologue et spécialiste de l'endocrinologie de la reproduction et de l'infertilité au Fertility Specialists of Western Australia, au City Fertility Centre et au King Edward Memorial Hospital de Perth, en Australie, a analysé les résultats de tous les transferts d'embryons congelés effectués dans une seule clinique de Perth sur une période de huit ans, de janvier 2013 à décembre 2021.

Au cours de cette période, il y a eu 3.659 transferts d'embryons congelés avec des embryons générés à partir de 2.155 cycles de FIV chez 1.835 patients.

PMA : plus de 120.000 tentatives en France

La fécondation in vitro (appelée aussi FIV) consiste à reproduire en laboratoire ce qui se passe naturellement dans les trompes : la fécondation et les premières étapes du développement de l’embryon.

La stimulation des ovaires va permettre le développement de plusieurs follicules contenant chacun un ovule. La ponction permet le recueil de plusieurs ovules matures. Les ovules prélevés sont mis en présence des spermatozoïdes hors du corps humain, dans un laboratoire d’embryologie.

En France, en 2020, 123.174 tentatives de PMA ( procréation médicalement assistée), dont font partie les fécondations in vitro (FIV) ont été recensées.

FIV : d'autres facteurs jouent un rôle dans le succès des naissances

Pour mener leurs travaux, les chercheurs ont examiné les résultats des naissances en fonction de la saison, des températures et du nombre réel d'heures d'ensoleillement.

Ils ont créé trois groupes en fonction de la durée d'ensoleillement les jours où les œufs ont été collectés : les jours de faible ensoleillement (0 à 7,6 heures d'ensoleillement), les jours d'ensoleillement moyen (7,7 à 10,6 heures) et les jours de fort ensoleillement (10,7 à 13,3 heures).

Parmi les autres facteurs susceptibles de jouer un rôle dans l'augmentation du taux de naissances lors d'une FIV, les auteurs citent l'évitement du tabac, de l'alcool et le maintien d'un niveau d'activité et d'un poids sains.