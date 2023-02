FIV : les hommes qui boivent de l’alcool auraient moins de chances d’avoir un enfant

L'ESSENTIEL Parmi les techniques de procréation médicalement assistée (PMA), on retrouve l’insémination artificielle, la fécondation in vitro ou l’accueil d’embryon.

Les couples face à des troubles de la fertilité sont soumis "à une pression émotionnelle et financière intense, associée à un sentiment d'impuissance".

De plus en plus, les couples faisant face à des troubles de la fertilité se tournent vers des techniques de procréation médicalement assistée (PMA) pour concevoir un bébé. "Malgré l'influence avérée des choix de santé et de mode de vie masculins sur le développement de la progéniture, les recherches portant sur les taux de réussite de la FIV et les résultats sur la santé de l'enfant demeurent exclusivement axées sur les facteurs maternels", ont signalé des chercheurs de la Texas A&M University.

Comment la consommation d’alcool du père affecte-t-elle la FIV ?

Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue Molecular Human Production, ils ont tenté de comprendre comment la consommation d’alcool chez les hommes avant la conception contribue au développement de malformations congénitales et de maladies liées à l’alcool. Pour cela, les scientifiques ont utilisé un modèle de souris. Dans le détail, un groupe témoin représentait les hommes qui ne boivent pas d’alcool et un autre groupe représentait les hommes qui boivent régulièrement de l'alcool. "Nous avons exposé des mâles sexuellement matures à trois traitements de préconception pendant six semaines, isolé leur sperme puis utilisé ces échantillons pour fertiliser des ovocytes avant d'évaluer les résultats de développement de l'embryon", a précisé l’équipe.

FIV : "à mesure que la dose d'alcool augmente, les choses empirent"

Selon les résultats, la consommation d’alcool du père avant la conception réduisait les chances de survie de l’embryon et perturbait l'expression des gènes embryonnaires. "À mesure que la dose d'alcool augmente, les choses empirent. (…) Cela a vraiment souligné que même des niveaux d'exposition très modérés avaient un impact sur la conception, l'implantation et les taux globaux de réussite de la grossesse par FIV", a déclaré Michael Golding, auteur des recherches, dans un communiqué.

"Tout le monde joue un rôle dans la réussite de la grossesse"

D’après les auteurs, cette étude souligne l'importance de diffuser des messages sur la fécondité et la pré-grossesse afin de mettre l'accent sur les dangers de la consommation d'alcool chez les deux parents, et pas seulement chez la mère. "L'aspect le plus important de cette recherche est qu'elle montre clairement que tout le monde joue un rôle dans la réussite de la grossesse. (…) La chose la plus importante à retenir de cela est que si vous êtes un homme qui envisage de fonder une famille, abstenez-vous de boire de l'alcool jusqu'à ce que votre femme tombe enceinte", a conclu Alexis Roach, auteur des travaux.