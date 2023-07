Diabète : ces troubles sexuels peuvent être un symptôme de la maladie

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 peut provoquer des troubles sexuels chez les hommes et les femmes.

Les hommes diabétiques peuvent souffrir d'une baisse de leur libido et de problèmes d'éjaculation.

Les femmes diabétiques peuvent souffrir d'infections urinaires et de sécheresse vaginale.

Selon une nouvelle étude publiée dans Healthline par le docteur Kelly Wood, le diabète de type 2 peut provoquer des troubles sexuels chez les hommes et les femmes.

Complications sexuelles chez les hommes

Chez les hommes atteints de diabète de type 2, une baisse de libido ou même une perte totale de désir sexuel peuvent survenir. De plus, le diabète peut provoquer des éjaculations rétrogrades, un phénomène où le sperme remonte dans la vessie au lieu d'être expulsé vers l'extérieur.

Ces complications peuvent entraîner des difficultés dans la relation de couple et une diminution de la satisfaction sexuelle.

Complications sexuelles chez les femmes

Les femmes atteintes de diabète de type 2 peuvent également rencontrer des problèmes sexuels. Des infections urinaires fréquentes, des sécheresses vaginales et des douleurs pendant les rapports sexuels sont des complications courantes.

Ces symptômes peuvent avoir un impact négatif sur la vie intime et la qualité de vie des femmes touchées.

Solutions et conseils

Il est essentiel pour les personnes atteintes de diabète de type 2 de consulter leur médecin pour discuter des problèmes sexuels liés à leur condition. Des changements de mode de vie, tels qu'une alimentation saine et l'exercice physique régulier, peuvent contribuer à améliorer la santé globale et la fonction sexuelle. Des médicaments et d'autres traitements spécifiques peuvent également être prescrits pour aider à atténuer les problèmes sexuels causés par le diabète.

La communication avec le partenaire est par ailleurs importante pour maintenir une vie sexuelle épanouissante malgré la maladie. Il est recommandé de parler ouvertement de ces problèmes avec son partenaire et de chercher des moyens de les résoudre ensemble.

Qu'est-ce que le diabète de type 2 ?

On estime que près de 5% de la population française est touchée par un diabète de type 2.

Le diabète correspond à un excès durable de la concentration de glucose dans le sang (hyperglycémie). Dans le cas du diabète de type 2, ce phénomène est provoqué par une perturbation du métabolisme glucidique. "Si elle apparaît progressivement et insidieusement, la maladie a des conséquences graves, voire mortelles, à long terme", précise l'inserm.